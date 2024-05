Rodrygo se pronuncia: «No se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida»

Rodrygo Goes se pronunció a través de sus redes sociales en la noche del pasado martes para zanjar la polémica generada a lo largo del día por unas declaraciones donde el brasileño se equivocó en el tiempo verbal. El atacante del Real Madrid afirmó con rotundidad que está muy feliz en la entidad madridista y que no se le pasa por la cabeza dejar el «club de su vida».

«Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto. Para ser muy directo, estoy MUY feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y NO se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida. Ahora seguimos con historia por hacer. A por la 15. ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!», señaló Rodrygo Goes en sus redes sociales de forma tajante. Aclaró que no se plantea salir y acabó con las dudas sobre su continuidad a tres días de la final de la Champions.

Ahora seguimos con história por… — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) May 28, 2024

Rodrygo no piensa en una salida del Real Madrid. El atacante brasileño quiere seguir haciendo historia en el club de su vida y a pesar de recibir numerosas ofertas en los últimos tiempos, todas han sido rechazadas priorizando jugar en el club blanco. Tras las polémicas declaraciones publicadas el pasado martes, OKDIARIO ya informó que el delantero madridista había utilizado mal un tiempo verbal y que en ningún momento se había planteado abandonar el equipo al que llegó a sus 18 años y con el que tiene la oportunidad de ganar su segunda Champions League como futbolista en apenas tres días.

Así, Rodrygo sigue pensando lo mismo que hace unas fechas. Quedan pocos días para que se dispute la final de la Champions League y en la cabeza del delantero brasileño solamente hay un pensamiento: seguir haciendo historia con el club de su vida, con el que quiere sumar su undécimo título como madridista el próximo sábado en Wembley.

Por lo tanto, de esta manera, el entorno de Rodrygo desmintió rotundamente que el jugador brasileño esté meditando salir del Real Madrid y reiteraron que en sus declaraciones en dicha entrevista existe un error en los tiempos verbales del propio jugador. El brasileño tiene la ilusión de hacer historia en el Real Madrid y no contempla otra opción.

La primera opción, y «también la vigésima», de Rodrygo Goes es quedarse en el Real Madrid. No hay más opciones diferentes. Ha hecho historia y «quiere seguir haciéndola». Llegó con apenas 18 años y a sus 23 ya lleva 10 títulos con la camiseta blanca, que espera que sean once el próximo sábado en la final de la Champions contra el Borussia Dortmund, un partido muy especial para él, ya que será su primera final de la Copa de Europa como titular.