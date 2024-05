Rodrygo y Camavinga jugarán el próximo sábado en Wembley su segunda final de Champions League, ambas con el Real Madrid. El brasileño y el francés estarán en el once titular de Carlo Ancelotti en Londres, el primero en ataque -como todo el año- y el segundo en el centro del campo, haciendo de Tchouaméni, que no puede jugar el encuentro ante el Borussia Dortmund.

Si bien es la segunda final de Copa de Europa para Rodrygo y Camavinga, los dos llegan a la de este sábado de forma muy diferente. Ahora son titulares, partirán de inicio en el partido más importante que se puede jugar en una carrera futbolística y son piezas clave para su entrenador, que cuenta con ellos desde el inicio de temporada. Hace dos años, en la final de Champions ganada al Liverpool en París, Rodrygo y Camavinga tuvieron un papel testimonial. El francés salió en el minuto 86 y el brasileño apenas pudo tocar el balón, entrando al encuentro en el minuto 93.

Eso sí, en aquella Copa de Europa Rodrygo y Camavinga fueron los dos revulsivos más importantes del Real Madrid. En las eliminatorias ante Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City fueron clave, especialmente en los encuentros de vuelta. En la mayoría de esos seis encuentros, tanto el brasileño como el francés se quedaron en el banquillo, pero Ancelotti acabó utilizándolos -varias veces a la vez, con un doble cambio- cuando las cosas se ponían feas. No fueron titulares, pero sí decisivos en la consecución de la Decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid.

La diferencia con ese 2022 es que ahora sí son titulares. El estatus de ambos ha cambiado mucho. Rodrygo salió en el once en cinco de los seis partidos de eliminatoria de la actual Champions, sólo quedándose en el banquillo en el encuentro de vuelta de octavos ante el Leipzig. Eso sí, salió tras el descanso, cuando Ancelotti vio que las cosas iban mal. Camavinga, por su parte, también gozó de una gran relevancia en estas fases eliminatorias de la Copa de Europa, siendo titular en cuatro de los seis partidos, especialmente en los dos del duelo ante el Manchester City. El francés se quedó en el banquillo -aunque saltó al terreno de juego en la segunda parte en ambos casos- en los dos partidos contra el Bayern de Múnich.

Para el partido más decisivo, el último de la temporada, Rodrygo y Camavinga estarán en el once inicial de Ancelotti. El brasileño porque así le ha convencido a Carlo durante toda la temporada, fijo durante todo el curso futbolístico. Camavinga saldrá en el centro del campo ante la ausencia de Tchouaméni por lesión, aunque en varios tramos de la temporada jugó en el lateral izquierdo, esa banda en la que ahora está ya asentada Mendy.

Como ya contamos en OKDIARIO, Carlo Ancelotti ya tiene cerrado desde hace días el equipo para la final de la Champions League. El técnico italiano no tiene ninguna duda sobre el once que saldrá al terreno de juego del estadio de Wembley el 1 de junio a partir de las 21:00 horas. El Real Madrid jugará ante el Borussia Dortmund con un equipo de garantías que será prácticamente el mismo que vino disputando las eliminatorias de esta Copa de Europa. Courtois estará en portería, Carvajal, Nacho, Rüdiger y Mendy en defensa, Camavinga, Kroos y Valverde en el centro del campo y Bellingham, Rodrygo y Vinicius arriba.

Momento para Rodrygo

Por la cabeza de Rodrygo sólo pasa una cosa estos días: hacer una gran final de Champions. Y además seguir en el Real Madrid. En las últimas horas se creó una pequeña polémica porque el futbolista brasileño se equivocó en el tiempo verbal en una entrevista, creyendo algunos que estaba poco menos que anunciando que se irá del club. Nada más lejos de la realidad. Rodrygo quiere seguir en el Real Madrid y sigue pensando lo mismo que hace unas fechas.

La primera opción, y «también la vigésima», de Rodrygo Goes es quedarse en el Real Madrid. No hay más opciones diferentes. Ha hecho historia y «quiere seguir haciéndola». Llegó con apenas 18 años y a sus 23 ya lleva 10 títulos con la camiseta blanca, que espera que sean once el próximo sábado en la final de la Champions contra el Borussia Dortmund, un partido muy especial para él, ya que será su primera final de la Copa de Europa como titular.

Camavinga se lo ha ganado

Camavinga tiene 21 años y ya es uno de los mejores del mundo en su posición, la de mediocentro puro. De hecho, desde el club blanco saben que con su edad (es muy joven) ya ha demostrado que es capaz de crecer como jugador en cada partido. El francés está llamado a dominar la próxima década en el mundo del fútbol. Y si nada cambia lo hará vestido de blanco y en el Santiago Bernabéu.

Camavinga afronta su segunda final de la Champions con un estatus muy superior al que tuvo en 2022. En aquella ocasión, saltó al césped en el minuto 86 para jugar los últimos minutos contra el Liverpool, mientras que en Wembley apunta a titular y será muy importante en el objetivo que tienen los blancos para ganar la Decimoquinta.