Rodrygo no se irá del Real Madrid

Rodrygo no tiene pensado irse del Real Madrid bajo ningún concepto. El futbolista brasileño se equivocó «en el tiempo verbal» en una entrevista realizada en el Open Media Day de la UEFA en Valdebebas. Por la cabeza del delantero solamente pasa seguir en el club blanco, con el que tiene contrato hasta 2028, tal y como confirman a OKDIARIO fuentes de su entorno.

Así, Rodrygo sigue pensando lo mismo que hace unas fechas. Quedan cuatro días para que se dispute la final de la Champions League y en la cabeza del delantero brasileño solamente hay un pensamiento: seguir haciendo historia con el club de su vida, con el que quiere sumar su undécimo título el próximo sábado en Wembley.

Por lo tanto, de esta manera, el entorno de Rodrygo desmiente rotundamente que el jugador brasileño esté meditando salir del Real Madrid y reiteran que en sus declaraciones en dicha entrevista existe un error en los tiempos verbales del propio jugador. El brasileño tiene la ilusión de hacer historia en el Real Madrid y no contempla otra opción.

La primera opción, y «también la vigésima», de Rodrygo Goes es quedarse en el Real Madrid. No hay más opciones diferentes. Ha hecho historia y «quiere seguir haciéndola». Llegó con apenas 18 años y a sus 23 ya lleva 10 títulos con la camiseta blanca, que espera que sean once el próximo sábado en la final de la Champions contra el Borussia Dortmund, un partido muy especial para él, ya que será su primera final de la Copa de Europa como titular.

Rodrygo ha rechazado varias ofertas

Que a Rodrygo le quieren varios de los grandes clubes de Europa ya es conocido porque lo desveló OKDIARIO. Manchester City, United, Liverpool, Arsenal y PSG se interesaron por Rodrygo, pero el jugador brasileño tiene claro que quiere seguir en el Real Madrid. Todos esos equipos tentaron al brasileño, le hicieron ver que le darían un gran proyecto, pero el brasileño siempre dejó claro que se quedaba en el Madrid. Incluso perdiendo dinero.

Rodrygo quiere seguir en el Real Madrid y a día de hoy ni se plantea fichar por otro equipo. No pasa por su cabeza. Lleva ya cinco temporadas en el equipo blanco, tiene contrato hasta 2028 (renovó el pasado mes de noviembre) y su futuro pasa por el Madrid. Además, Rodrygo confía en que la retirada de Kroos abra otro puesto en el once inicial, retrasando la posición de Bellingham y volviendo al 4-3-3, y que siga siendo titular la próxima temporada, año en el que ya estarán Kylian Mbappé y Endrick.

Además de sus intenciones personales y profesionales, que pasan por seguir en el club blanco, también en el Real Madrid ven intocable a Rodrygo. El brasileño es una apuesta del club, un jugador clave para Carlo Ancelotti y nadie quiere que se vaya este verano. A pesar de que clubes como City o PSG han ido muy fuerte a por Rodrygo, y tienen un poderío económico suficiente para poner encima de la mesa una oferta interesante tanto para Rodrygo como para el Real Madrid, el jugador sólo quiere quedarse en el conjunto español.

Ni la llegada de Mbappé afecta a Rodrygo, por mucho que las voces externas al Real Madrid hayan especulado con su posible marcha. En el conjunto blanco no vinculan el fichaje madridista con ninguna venta. No es necesario.

En el conjunto blanco han cuadrado absolutamente todo para poder fichar a Mbappé sin la necesidad de tener que desprenderse de ningún atacante. La llegada del francés provocará que los blancos tengan el próximo año, posiblemente, el mejor frente ofensivo del panorama futbolístico mundial y por el Santiago Bernabéu están convencidos de que, en esta primera temporada, todos entran.