Courtois: «¿Tendré 12 manos en la final? Sólo puedo asegurar que estaré al 200%»

Nadie lo dirá ni lo reconocerá en la Casa Blanca por aquello de no herir sensibilidades en un vestuario plagado de estrellas pero Thibaut Courtois (Bree, Bélgica, 1992) es el verdadero líder silencioso de este campeonísimo Real Madrid, que va camino de su segunda Copa de Europa en dos años. Pone calma cuando se desata la ira, da la cara cuando todos los demás caen abatidos y no quieren hablar con nadie y es un ejemplo de fair play dentro y fuera del campo. Habla prácticamente a la perfección cinco idiomas, poliglotismo que no viene nada mal para poder hablar de tú a tú con los árbitros, es hijo y hermano de voleibolistas y, ojo al dato, ama España. No miente porque, acto seguido, regala una primicia que deja a los entrevistadores con la boca abierta: «Cuando me retire, me quedaré a vivir en Madrid». Pregunta: ¿Cómo están preparando la final?

Respuesta: La preparación es más o menos parecida a la de un partido importante. A partir del martes, ya sin vosotros por aquí (risas), empezaremos a entrenar la táctica. Estamos ante un gran rival, que fue capaz de remontar al Atlético y venció al PSG en dos actuaciones muy duras. Va a ser una final muy dura.

P: ¿Cuánto de engañoso tiene el Borussia Dortmund?

R: Para mí no existen los partidos fáciles y menos en una final. Ya lo vimos la temporada pasada contra Osasuna en la final de la Copa del Rey, donde también éramos favoritos. Es muy diferente a cualquier otro encuentro. Además, el Dortmund es un rival alemán y siempre son equipos muy duros que nunca dejan de luchar. Por lo tanto, es un partido complicado en el que tendremos que ser muy serios desde el principio. Debemos ir a por el partido desde el primer minuto. Obviamente, pensamos que podemos ganar, pero no que la vamos a levantar sin luchar. A lo mejor en los sueños sí, pero en el campo si no luchamos al 120% no vamos a ganar.

P: Jürgen Klopp dijo hace dos semanas que «el jodido Courtois en la final de París parecía que tenía 12 manos». ¿Cuántas manos va a tener Courtois en Wembley?

R: Primero tiene que apostar Ancelotti por mí. Si me toca jugar, la realidad es que me siento muy bien y estoy a tope. Ya lo dije después de la final de París, si no tengo que hacer ninguna parada y ganamos también lo firmaría. Yo intento estar cuando el equipo me necesita. Creo que he podido demostrar en los partidos que he jugado que si me toca disputar la final estaré al 200%.

P: En 2022 hizo nueve paradas, récord de la competición en una final. ¿Cree que puede ser tan decisivo?

R: En el fútbol nunca se sabe cómo van a ser los partidos. Hubo veces que pensaba que iba a tener mucho trabajo y al final ves el balón dos veces en 90 minutos, mientras que hay partidos donde quizás no esperas hacer muchas paradas y de repente haces nueve o diez. Como contra el Alavés, que al final obviamente era un partido menos exigente, pero al final sigue siendo difícil y tampoco me esperaba ese día hacer tantas paradas. Por eso digo que al final el fútbol es muy diferente y todo es posible. Como portero tienes que estar ahí en cualquier momento y estar concentrado al 100%. Si no te llegan en 30 minutos, cuando lo hacen debes responder. Y, obviamente, si es como París, que te llegan más y estás más en el partido, a veces es más fácil porque te viene una y otra vez y ya estás concentrado. Creo que he demostrado a lo largo de mi carrera que puedo mantener la concentración muy bien, aunque no me lleguen mucho. Por lo tanto, a la hora de la verdad estoy preparado.

P: Ha tenido dos lesiones graves en el último año. ¿Puede decir al madridismo que va a estar en las mismas condiciones físicas que en París?

R. Sí. Lo he demostrado en estos partidos que he jugado. Ante el Alavés y frente al Betis pude demostrar que no he perdido mi agilidad o capacidad física, incluso que he podido mejorar para generar más fuerza, más potencia y estoy muy bien. Yo creo que eso al final se nota. Me siento muy bien, por lo que no hay duda.

P: ¿Esperaba poder estar jugando en estos momentos?

R: La realidad es que hace dos meses no me lo podía imaginar. Ahora estoy a tope y a disposición de Ancelotti. Si juego o no la final, es una pregunta para el entrenador, pero claro que quieres jugar ese partido.

P: La portería es, posiblemente, la posición más delicada y especial. En esta temporada tan complicada, por su lesión, ¿cómo lo han gestionado?

R: Al final siempre hay mucho más ruido fuera que dentro. Aquí nos intentamos ayudar y creo que hemos demostrado eso durante toda la temporada. Entre nosotros siempre nos hemos llevado muy bien. Cuando me ha tocado ayudar a un compañero lo he hecho y cuando ellos me han tenido que apoyar con las lesiones también lo han hecho. Eso es lo bonito de la portería. Somos pocos en un equipo, entonces la convivencia es muy importante. Yo creo que eso hemos hecho y que al final ha dado sus frutos. Hemos mantenido muchas porterías a cero en total y eso demuestra la calidad de los porteros, de los defensas y el compromiso defensivo del equipo.

P: Hablando de esta Champions, vio la tanda de penaltis contra el Manchester City por la televisión. ¿Cómo lo vivió?

R: Lo vi regular, porque ese día operaron a mi hija, que se rompió el brazo. Estábamos en el hospital esperando y justo cuando estaba el partido ella entró al quirófano para que la colocasen el hueso. Así que entre unas cosas y otras, no pude ver el partido completo. Lo seguí un poco por el móvil. Cuando llegué a casa ya vi los últimos tres o cuatro penaltis. Pero bueno, era un día muy loco para mí, pero también fue muy feliz. Ganamos con la lucha, la entrega de todo el equipo, con los penaltis de los compañeros y las paradas de Lunin.

P: Tras esa tanda de penaltis, se habló mucho de los consejos de Kepa a Lunin. Los penaltis no son una lotería.

R: No. El tiempo en el que los porteros decían eso de ‘ya veremos dónde nos tiramos’ pasó. Se estudia mucho a los delanteros. Hay alguno que ya tiene gestos que indican donde van a disparar y otros intentan engañarte.

P: ¿Lo estudian mucho?

R: Está muy estudiado. Nos dan información con las imágenes de por dónde tiran los lanzadores en los tres o últimos cuatro años.

P: ¿Y en qué se fijan los porteros?

R: Primero, en el vídeo vemos que algunos tienen preferencia más por un lado que por otro. Luego, depende cuando ha fallado o cómo ha tirado en las últimas tandas. Por ejemplo, Bernardo Silva la última vez que chutó lo hizo al medio. Entonces, como marcó, Kepa le dijo a Lunin que se quedase en el centro, ya que es algo en lo que fijarse. También pueden dar una pista los brazos o si se frena antes del golpeo.

P: Regresando al 2022. En la previa dejó una frase que fue muy polémica al decir que ahora estaba en el lado correcto de la historia. Entendemos que volver a una final de Champions es a lo que se refería.

R: Esto demuestra la grandeza de este club. Esa frase generó polémica porque alguna gente lo ha tomado así, porque en ningún momento era un dardo hacia mi pasado. Perdí una final en el pasado, pero yo respondí porque un periodista inglés me preguntó sobre la final de 2018 en Kiev, donde el Real Madrid venció al Liverpool. Estoy orgulloso de haber formado parte del equipo que ganó en París y espero que podamos añadir otro ahora en Londres.

P: ¿Ha visto repetida aquella final?

R: Entera no, pero sí he visto jugadas y algunas paradas. También aquí veo los resúmenes de media hora o 15 minutos que hace la televisión del club. Siempre se me pone la piel de gallina porque son momentos únicos y con los que soñé cuando yo era un niño pequeño. No me podía imaginar levantar una Champions con el Real Madrid.

P: Cuando Ramos le metió aquel gol en Lisboa, ¿se imaginaba ganar después la Champions con el Real madrid?

R: Lo paré todo hasta el minuto 93, pero sí es verdad que alguno me decía después de lo que hice en París que tenía que haber parado así aquella noche. No fue culpa mía. No me podía imaginar lo que iba a pasar en el futuro. Sí soñé con volver a una final, pero no con el Real Madrid. En ese momento, pensaba que podía pasar con el Chelsea. Llegar aquí es muy complicado.

P: Si es titular, ¿sería injusto para Lunin?

R: Yo no puedo decir si es injusto o no. Yo lo que sé es que ha hecho una gran temporada y si estamos en la final es en parte por él. Yo estoy a disposición de Ancelotti y he trabajado durante nueve meses para volver a ser el de siempre. Es el entrenador el que debe decidir.

P: Nos ha comentado que tiene que hablar con medios belgas, daneses, alemanes… ¿Cuántos idiomas habla?

R: Hablo holandés, francés, inglés y español. En el colegio también estudié alemán. Por ello, les entiendo cuando hablan. Además, el italiano, como se parece al español, cuando lo habla el equipo técnico también les entiendo.

P: En Bélgica habla en holandés, ¿no?

R: Sí, ahí todo en holandés, que al final es el mismo idioma que en Holanda, aunque muchas veces se confunde. Pero el diccionario holandés es igual en Holanda que en la parte flamenca de Bélgica. Lo único pues cambia un poco es el dialecto. En el colegio estudiamos francés desde los diez años, inglés desde los 12 y con 16 tienes un año obligatorio de alemán.

P: Si hay que protestar a cualquier árbitro usted no tiene problema.

R: Hablar muchos idiomas siempre ayuda. Y yo tenía claro que cuando llegué a España hace 13 años tenía que intentar hablar español lo antes posible. Tampoco sabía que mi vida y que Madrid iba a ser mi segunda casa o mi casa nueva, porque al final es así. Me quedaré aquí para siempre.

P: ¿Se va a quedar en Madrid para siempre?

R: Sí. Estoy haciendo una casa para toda la vida. Me voy a quedar en España. Desde que llegué conecté con la gente, con el país, con su manera de vivir y con la vida. Soy superfeliz aquí, tengo a mis tres hijos y todos son españoles. La tercera es un bebé, por lo que también será belga e israelí, pero tendrá pasaporte español, que para mí es mi casa.

P: Ha vivido lo mejor y lo peor en el Real Madrid. ¿Qué supone para usted este club?

R: El Real Madrid es el club más grande del mundo. Se respira grandeza dentro del club y, sobre todo, fuera. Pero cuando ya estás dentro como jugador y te mueves por el mundo, ves lo que significa este club en el mundo. Ya no sólo cuando vas con el equipo, sino cuando vas de vacaciones. A mí me han reconocido en Maldivas o Bora Bora. Eso dice mucho de esta institución. Se añade la leyenda del Real Madrid y sólo lo sabemos hacer ganando. Esperemos poder añadir otra Champions a esta historia.