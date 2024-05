Courtois: «Si estamos en la final es en parte por Lunin»

Thibaut Courtois, ya recuperado de su grave lesión y preparado para ser titular en la final de la Champions League del próximo 1 de junio en Wembley, reconoció el mérito de Lunin esta temporada bajo los palos de la portería del Real Madrid. Así lo valoró el guardameta belga en la entrevista concedida en exclusiva a OKDIARIO en el Open Media Day de los blancos en Valdebebas, donde más de 300 periodistas se dieron cita en la mejor Ciudad Deportiva del mundo.

«Yo no puedo decir si es injusto o no», contestó Courtois, con máxima sinceridad, a la pregunta sobre si sería injusto que el belga fuese titular en Wembley el próximo 1 de junio en la final de la Champions.

«Yo lo que sé es que ha hecho una gran temporada y si estamos en la final es en parte por él (Lunin). Yo estoy a disposición de Ancelotti y he trabajado durante nueve meses para volver a ser el de siempre. Es el entrenador el que debe decidir», señaló Courtois sobre la titularidad en la final de la Champions. El portero madridista reconoció que durante el camino a Wembley, la figura de Lunin ha sido determinante para los blancos, con paradas impresionantes contra Leipzig, Manchester City o Bayern de Múnich.

«Al final siempre hay mucho más ruido fuera que dentro. Aquí nos intentamos ayudar y creo que hemos demostrado eso durante toda la temporada. Entre nosotros siempre nos hemos llevado muy bien. Cuando me ha tocado ayudar a un compañero lo he hecho y cuando ellos me han tenido que apoyar con las lesiones también lo han hecho. Eso es lo bonito de la portería. Somos pocos en un equipo, entonces la convivencia es muy importante. Yo creo que eso hemos hecho y que al final ha dado sus frutos. Hemos mantenido muchas porterías a cero en total y eso demuestra la calidad de los porteros, de los defensas y el compromiso defensivo del equipo», valoró Courtois durante la entrevista exclusiva en OKDIARIO sobre la convivencia esta temporada con Lunin y Kepa durante la grave lesión que sufrió.

El gran nivel de Lunin

Todo apunta a que Courtois será titular en Wembley. El pasado fin de semana ante el Betis, Carlo Ancelotti ya ensayó con el posible once de la final de la Champions League y el portero belga fue el titular bajo palos. Desde que volvió de su lesión, Thibaut ha disputado 90 minutos ante el Cádiz, 90 ante el Granada, 90 frente al Alavés y 62 contra el Betis.

Precisamente contra el Alavés en el Santiago Bernabéu fue cuando demostró que está a un gran nivel. Realizó hasta 10 paradas, mostrando que su agilidad está intacta e incluso mejor que antes de su grave lesión. Por ello, con el belga al 200%, como él mismo afirma en la entrevista a OKDIARIO, el mejor portero del mundo está de vuelta para la final.

Eso no quita que la temporada de Lunin ha sido impresionante. Y el propio Courtois lo sabe. El portero ucraniano ha cuajado una campaña impresionante, dejando paradas brillantes contra el RB Leipzig, tanto en la ida como en la vuelta, siendo decisivo en la batalla de Mánchester con varias paradas de mérito y parando dos penaltis en la ya mítica tanda contra el City. También contra el Bayern en las semifinales hizo varias estiradas que le sirvieron al equipo para pasar a la final. Por ello, Courtois sabe que tendrá la oportunidad de disputar una nueva final de la Champions con el Real Madrid gracias a su compañero Lunin.