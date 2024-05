Ancelotti: «Rodrygo ha sido importante, lo es y lo será en el futuro, eso está claro»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa del estadio de Wembley en la previa de la final de la Champions. Real Madrid y Borussia Dortmund se miden en el que será el último partido de la temporada con el objetivo de conquistar el trono continental. Los blancos buscan la decimoquinta y los alemanes la segunda.

«Hemos tenido el tiempo necesario para preparar el partido. Tenemos la confianza necesaria para sacar lo mejor. Tenemos que jugar el partido más importante de la temporada y respetamos mucho al rival, que se merece jugar esta final», comenzó Ancelotti.

El italiano también habló de las palabras de Rodrygo: «La previa de este tipo de partidos lo hemos pasado bien. Tengo mucha confianza en todos, como Rodrygo. Es una pieza muy importante para nosotros. Lo ha sido, lo es y lo será en el futuro, de eso no hay duda».

Ancelotti cerró el debate de la portería: «Lunin ha tenido una gripe. Mañana viaja, va al banquillo, por lo que va a jugar Courtois».

«Lo más importante es meter las ideas a los jugadores. Cuanto más claro sea menos nervios tiene el equipo. Las emociones llegan y cada uno las maneja como puede. El miedo y la preocupación es importante para hacer bien las cosas. Tengo confianza porque durante la temporada el equipo ha demostrado calidad con sacrificio y actitud colectiva. Ambas cosas serán las llaves para mañana», explicó.

«Este es el partido más importante de la temporada y luego jugar en un escenario histórico como este estamos contentos. Espero que podamos demostrar lo mejor», aseguró.

Ancelotti habló del carácter de este club: «Hay algo especial y no es una casualidad. No sé de dónde sale. Puede ser la historia y la tradición, pero ha pasado muchas veces y eso no es casualidad».

Ancelotti analizó las diferencias con la final de hace 10 años: «He aprendido mucho. Yo me sigo sintiendo joven. He podido hacer un trabajo fantástico con este club. Hay jugadores que estaban ya aquí. Es importante».

El italiano habló de si ganar la Champions para el Real Madrid es una obsesión: «No, la obsesión es competir y dar el máximo. Ganar la Champions es algo muy importante. La temporada ya ha sido muy exitosa, pase lo que pase en el partido de mañana».

«Una final es una final. Es el partido más importante, pero también el más peligroso. Hay disfrutarlo, pero también empieza la preocupación de que puede salir mal. Es un sentimiento que cada uno de nosotros tenemos. Somos felices de jugar esta final porque es muy complicado, pero tienen que salir las cosas muy bien, tener suerte y no bajar los brazos. Cuando llega la final el éxito está muy cerca, pero en ese momento empieza la preocupación. Cuanta más preocupación tiene más cerca estás de ganar», finalizó el entrenador del Real Madrid.