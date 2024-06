El Liverpool volverá a la carga a por Rodrygo este verano

El Liverpool volverá a presentar en las próximas semanas una oferta por Rodrygo después de la propuesta de 100 millones que rechazó el Real Madrid el mes pasado. El jugador insiste en que no se quiere ir pero en el club blanco no gustaron nada sus declaraciones en la semana previa a la final de Wembley.

El pasado 14 de mayo, Eduardo Inda adelantó en El Chiringuito de Jugones el ofertón que el Liverpool había puesto sobre la mesa al Real Madrid para llevarse a Rodrygo: 100 millones de libras. «El club interesado es el Liverpool y el jugador es un jugador muy del estilo de ellos. Estamos hablando de un extremo del Real Madrid y es Rodrygo. La negativa del Real Madrid es rotunda porque gusta mucho a la directiva. Algún jugador de los importantes tendrán que salir porque hay posiciones duplicadas en el ataque», reveló el director de OKDIARIO.

¿Por qué le quiere a Rodrygo el Liverpool? La respuesta es sencilla: porque el club red cree que el delantero brasileño puede ser el sustituto ideal de Mo Salah, al que el Liverpool quiere dar salida este verano con destino a Arabia Saudí. El egipcio, que ha sido leyenda en Anfield, ya ha dado sus mejores partidos con la camiseta roja, el club cree que necesita un nuevo delantero top mundial y es ahí donde encaja la figura de Rodrygo.

𝗘𝗹 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇𝗮 𝟭𝟮𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗿𝗽𝗼𝗼𝗹 𝗽𝗼𝗿 𝗥𝗼𝗱𝗿𝘆𝗴𝗼 📌 https://t.co/qh1x9EoIqj pic.twitter.com/VuSmSxeUaw — Eduardo Inda (@eduardoinda) May 14, 2024

Las palabras de Rodrygo sobre su futuro dinamitaron, o al menos alteraron, la situación de paz idílica que vivía el Real Madrid en la semana previa a la final del pasado sábado en Wembley. «Quiero estar en el Real Madrid mientras sienta que ayudo y soy importante para el equipo. Y a partir del momento en el que vea que ya no soy importante tal vez sea la hora de buscar otro lugar, pero creo que no es lo que está pasando en este momento ni estoy pensando en eso», expresó el brasileño en DAZN.

El ruido que hicieron sus palabras le obligaron a Rodrygo rectificar en sus redes sociales: «Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto. Para ser muy directo, estoy MUY feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y NO se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida. Ahora seguimos con historia por hacer. A por la 15. ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!». Así aclaraba Rodrygo Goes que no se plantea salir del Real Madrid y zanjaba las dudas sobre su continuidad a tres días de la final de la Champions.

El futuro de Rodrygo

A las inoportunas palabras sobre su futuro se unió también otra frase que había dicho días antes en una entrevista concedida a la revista GQ. «El Manchester City es el mejor equipo del mundo, el que mejor juega», dijo Rodrygo, frase que molestó un poco en el sector más radical del madridismo. El malestar que había en el club con el brasileño en los días previos a la final era más por las palabras sobre su futuro que por lo que dijo del City.

Como siempre Ancelotti tuvo que sacar la manguera y apagar el incendio en las horas previas a la final de Wembley. «Rodrygo es una pieza muy importante para nosotros. Lo ha sido, lo es y lo será en el futuro, de eso no hay duda», zanjó el entrenador italiano del Real Madrid para sofocar un debate que había centrado los días desde el Media Day hasta la previa de la finalísima de Londres.

Más allá del ruido que generaran unas declaraciones bienintencionadas aunque inoportunas, Rodrygo tiene muy claro que no se quiere marchar del Real Madrid, al menos este verano. El brasileño se siente un jugador importante y sabe que cuenta con el respaldo de Ancelotti y del club, incluso ahora que Mbappé ya forma parte de la plantilla madridista.

El Real Madrid también tiene muy claro que no necesita vender a ninguno de sus delanteros a pesar de la llegada del crack francés. En la cúpula blanca quieren comprobar la convivencia en el vestuario de Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Endrick, Brahim, Joselu… al menos durante una temporada. Luego será el césped y el comportamiento de cada futbolista el que marque quién se va y quién se queda. Y por supuesto, el jugador que no quiera estar en el Real Madrid, podrá salir si trae un precio justo.

Las reacciones al fichaje de Mbappé por el Real Madrid: Vinicius, Rodrygo, Courtois… https://t.co/qoBO2SrTGn — DiarioMadridista.com (@dmadridistaok) June 3, 2024

Y a Rodrygo no le van a faltar pretendientes ni este verano ni el siguiente. El Liverpool no es el único gran trasatlántico europeo que no quita ojo al brasileño. El Manchester City de Guardiola también le ha tentado, por no hablar de que Rodrygo también está en el radar del United, del Chelsea y de un PSG que ha jurado vengarse del Real Madrid por el fichaje de Mbappé.