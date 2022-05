Salah prepara su venganza

Tras eliminar al Villareal, Mohammed Salah, atacante del Liverpool, fue contundente asegurando que quería volver a verse las caras contra el Real Madrid. El deseo del egipcio se cumplió y podrá volver a enfrentarse a los blancos en la final de París, donde se reeditará la final de Kiev de 2018. El Madrid en esta ocasión salió campeón por tres goles a uno y Salah solo pudo jugar 30 minutos al caer lesionado tras una acción con Sergio Ramos.

Esta jugada entre ambos causó gran controversia, ya que al central español se le acusó de lesionar a propósito al jugador africano. El camero recibió numerosos comentarios en sus redes sociales que incluso le deseaban la muerte.

Tras el pitido final en el Santiago Bernabéu, Salah publicó en su cuenta oficial: «Tenemos una cuenta que saldar». Parece evidente que el jugador red tiene una cuenta pendiente con el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. El próximo 28 de mayo es la fecha marcada en rojo en su particular calendario.

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022