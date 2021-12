La papeleta Erling Haaland es una de las más calientes en el mercado. No hay gran equipo que no esté interesado en él y el que no lo está, se lamenta a escondidas por tener ya el puesto cubierto. El delantero noruego apunta a ser la referencia de la próxima década, un hombre ligado al gol por el que suspiran en cada club. El último que aparece en las quinielas para intentar llevarse al jugador del Borussia Dortmund es el Liverpool de Jurgen Klopp.

El Real Madrid es en estos momentos el mejor colocado para fichar al noruego. Ya lo confirmó recientemente Hans-Joachim Watzke, portavoz del BVB, que afirmaba y confirmaba que el interés de los blancos era real y se aventuraba a decir que la competición española era la que mejor se amoldaba a Haaland: «Sé el interés que tienen todos los grandes clubes europeos en Haaland, especialmente el Real Madrid. El gran interés del Real Madrid está confirmado. Desde mi punto de vista, la Liga española le encaja mejor que la Premier League. Aunque esperamos aquí que Haaland todavía se quede con nosotros».

Pero el Liverpool entra de lleno en la puja con motivos de peso para ir a por el delantero del BVB. Según Sky, los reds estarían buscando un delantero centro de cara al próximo mercado veraniego, alguien que pueda equipararse al potencial de Mo Salah y Sadio Mané. Son las dos estrellas en Anfield y en concreto el egipcio está pidiendo mayor potencial deportivo en la plantilla para continuar en el equipo y no hacer las maletas. Su contrato expira en 2023 y, aunque las negociaciones para su renovación caminan por el sendero correcto, quiere estar rodeado de los mejores.

Es por esto por lo que el Liverpool entra de lleno, por la necesidad de reforzar al equipo y dar mayor empaque y relevancia a la plantilla de Jurgen Klopp. No les están yendo mal las cosas, siguen vivos en todas las competiciones, son segundos a la sombra del Manchester City y fueron primeros en un grupo sumamente competitivo con Milan, Oporto y Atlético de Madrid. Solo han perdido un partido este curso y quieren seducir con su proyecto deportivo a Haaland, aunque son conscientes de que económicamente no puede competir con el resto de potencias como Real Madrid o Paris Saint Germain, otro que estará en la terna.

Otros clubes como el Bayern de Múnich ya han hecho pública su renuncia a la puja abierta con el delantero noruego. Haaland no está en la agenda de los bávaros principalmente porque tienen en su equipo al «mejor delantero del mundo», Robert Lewandowski. «No nos interesa Haaland», expresó el presidente del Bayern, Herbert Hainer, sobre el posible interés del club alemán en el ariete.

Pese a las artimañas de Mino Raiola, agente de Haaland, que busca inflar el precio y aumentar el pellizco que se lleven tanto él como su representado, el Barça está fuera del radar del noruego. El «puede esperar al Barça» es más cosa del italiano que del propio jugador, que tiene como primera opción vestir de blanco la próxima temporada. Si un trotamundos como Zlatan Ibrahimovic, que no vistió de merengue, aconseja que se decante por el Santiago Bernabéu…

Mientras los rumores siguen disparándose en todo el continente, Haaland sigue su camino en el Borussia Dortmund, sigue haciendo goles y ganando méritos. En el Real Madrid están tranquilos ante otros posibles compradores, saben de qué disponen y cuáles son las preferencias del noruego, al que le gusta el blanco. Las buenas relaciones existentes con el BVB también facilitan las negociaciones, con los que ya existiría un pacto verbal.