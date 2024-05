Un búnker para Rodrygo

Rodrygo se equivocó. Lo sabe el Real Madrid, lo sabe su entorno y lo sabe él. No supo medir los tiempos y, sobre todo, el momento. La semana previa a la final de la Champions debía haber estado marcada por ver quién iba a ser el portero: Courtois o Lunin. Aunque la inoportuna gripe B que sufrió el ucraniano acabó con el debate, no con las dudas, ya que estas no existían para Ancelotti. Iba a jugar el belga. También se podía hablar de quién iba a ser el central, aunque Sorloth ya dejó claro que era el turno para Nacho y Militao debía esperar. Pero no, ha sido Rodrygo el protagonista.

Un error verbal y un mensaje mal entendido o, mejor dicho, mal lanzado ha detonado todo. Rodrygo no se quiere ir del Real Madrid. Ni siquiera quiere más dinero. En esas palabras lo único que hizo fue reclamar el cariño que en algún momento ha sentido que le ha faltado. Tenga o no razón.

Y es posible que no la tenga, ya que para Ancelotti es un intocable en este equipo. Ya veremos lo que pasa la temporada que viene con Mbappé, pero lo que parece seguro es que seguirá siendo un jugador con el que el italiano cuente. No obstante, Rodrygo ha sentido en algún momento de la temporada que siempre le tocaba a él. Que cuando había que quitar a alguien, fuese como fuese el partido, era el elegido para salir del campo. De ahí esa llamada de atención que no la ha hecho en el mejor momento.

Rodrygo debe aprender de esto. Debe tener claro en quién tiene que poner su futuro y en quién debe confiar. A su lado tiene un excelente equipo de trabajo que se desvive porque todo vaya bien, en que no meta la pata, en cuidarle y protegerle. En ellos debe depositar su futuro y no en otras personas que también le aconsejan, posiblemente con buena intención, pero que habitualmente no han estado acertadas.

En el Real Madrid no gustó, pero no hay drama

Por otro lado está el Real Madrid. En el club sentó muy mal lo que pasó el pasado lunes, aunque no hay que hacer ningún drama. «Cada uno dice lo que quiere y el mensaje estaba claro», aseguran. «Sabemos que él quiere estar en el Real Madrid siempre que sea importante”, añaden desde el seno del club. Y así es.

Mientras, tras la tormenta, ha llegado la calma en The Grove, el hotel de concentración del Real Madrid en Londres. Allí todo es calma y Rodrygo está protegido por sus compañeros. No le llega lo que pasa a su alrededor, no le arrasan los huracanes y sólo está centrado en la final de Champions, donde puede ganar su segunda Copa de Europa y donde quiere seguir ampliando su historia con el Real Madrid. Y es que, como ha dicho Ancelotti, Rodrygo «fue importante, es importante y será importante, de eso no hay duda».

Una gran final para Rodrygo

Por la cabeza de Rodrygo sólo pasa una cosa estos días: hacer una gran final de Champions. Y además seguir en el Real Madrid. Rodrygo quiere seguir en el Real Madrid y sigue pensando lo mismo que hace unas fechas. La primera opción, y «también la vigésima», de Rodrygo Goes es quedarse en el Real Madrid. No hay más opciones diferentes. Ha hecho historia y «quiere seguir haciéndola». Llegó con apenas 18 años y a sus 23 ya lleva 10 títulos con la camiseta blanca, que espera que sean once el próximo sábado en la final de la Champions contra el Borussia Dortmund, un partido muy especial para él, ya que será su primera final de la Copa de Europa como titular.

Su estatus ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Por ejemplo, en la otra final que jugó, Rodrygo fue suplente y apenas jugó minutos (salió en el minuto 94 en un cambio para perder tiempo). Sí que fue importante durante las eliminatorias en aquella Champions del año 2022, pero lo hizo siempre como revulsivo, saliendo desde el banquillo.

Sin embargo, esta ha sido su Champions. Rodrygo salió en el once en cinco de los seis partidos de eliminatoria de la actual Champions, sólo quedándose en el banquillo en el encuentro de vuelta de octavos ante el Leipzig. Eso sí, salió tras el descanso, cuando Ancelotti vio que las cosas iban mal.