Rodrygo es intocable. Tanto el jugador como el Real Madrid tienen claro que el brasileño es presente y, sobre todo, futuro, de la entidad madridista. Un jugador que ya ha hecho grandes cosas vestido de blanco a pesar de su juventud, pero que con un contrato que se alarga hasta 2028 tiene por delante varios años para seguir escribiendo páginas brillantes en el libro de la entidad madridista.

Rodrygo es una apuesta del Real Madrid y un jugador capital para Ancelotti. El italiano valora muy positivamente todo lo que aporta el brasileño dentro del campo. Independientemente de si hace más o menos goles, a pesar de que todas las partes coinciden en que debe mejorar en este apartado, el delantero siempre suma dentro del terreno de juego.

«Rodrygo es efectivo en todas las posiciones en las que le pongo. Jugando en banda derecha ha marcado también, para él no cambia mucho», explicaba Ancelotti ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos con el Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu.

La fe de Ancelotti y el Real Madrid

Ancelotti sabe que Rodrygo debe ser más regular. El escudo que lleva en el pecho se lo exige. Pero al mismo tiempo, valora todo lo que aporta el brasileño dentro del terreno de juego. Si bien es cierto de que debería ver portería con más facilidad de lo que lo hace, también es verdad de que con él en el verde el equipo es mucho más equilibrado. Rodry aporta un trabajo que pocos atacantes de su nivel alcanzan.

Además, Ancelotti sabe que puede confiar en Rodrygo en las grandes citas. Este curso suma 17 goles y ha repartido nueve asistencias en los 46 partidos que ha disputado hasta la fecha. Tantos que ha hecho en partidos importantes, como en la ida y en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Además, frente al Bayern provocó el penalti que ejecutó Vinicius y que permitió a los blancos regresar de Alemania con la eliminatoria de semifinales empatada.

Rodrygo, que renovó hace unos meses hasta 2028 con una cláusula anti-jeques de 1.000 millones de euros, también tiene la confianza del Real Madrid. Para el club, el atacante es un futbolista capital que forma parte de los jóvenes que ha fichado la entidad madridista en los últimos años para renovar un equipo que está llamado a ser uno de los referentes del fútbol europeo durante la próxima década.

El «no» de Rodrygo a todos

Como contó OKDIARIO, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal y PSG han tentado a Rodrygo en los últimos tiempos. Todos ellos han intentado convencer al brasileño para que hiciese las maletas con sus diferentes proyectos deportivos y, sobre todo, mejorándole notablemente el salario que percibe en el Real Madrid en este momento. La respuesta del jugador siempre ha sido la misma: «No».

Estos trasatlánticos del fútbol continental han intentado fichar a Rodrygo, aunque sus ofrecimientos han tenido siempre poco recorrido. De hecho, cuando estos equipos se han puesto en contacto, ya sea con el entorno del jugador o con el Real Madrid, el propio futbolista siempre ha sido el encargado de evitar que las propuestas de cambiar de equipo fuesen a más, ya que está decidido a hacer historia en el conjunto blanco.

Todos estos clubes tienen el poderío económico suficiente para poner encima de la mesa una oferta interesante tanto para Rodrygo como para el Real Madrid. Todas ellas superarían el sueldo que tiene en la entidad madridista, cercano a los 10 millones de euros, aunque, obviamente, no se acercarían a su cláusula de rescisión, que es de 1.000 millones. Esto no quiere decir que no fuesen importantes para la entidad madridista.

No obstante, todas estas propuestas para salir del Real Madrid han caído en agua. Ninguna ha sido ni siquiera valorada por el jugador ni tampoco por el club, ya que el deseo de ambas partes es seguir manteniendo sus respectivos caminos unidos durante los próximos años.