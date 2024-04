Todos quieren a Rodrygo

Rodrygo Goes es uno de los chicos de moda del Real Madrid. A pesar de que en algún tramo de la presente temporada no ha tenido la mejor relación con el gol, el brasileño es un fijo para Carlo Ancelotti y un jugador capital dentro del conjunto blanco, pero, al mismo tiempo, son muchos los grandes de Europa que han llamado a su puerta en los últimos meses con la intención de convencerle para que cambie de aires.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal y PSG han tentado a Rodrygo en los últimos tiempos. Todos ellos han intentado convencer al brasileño para que hiciese las maletas con sus diferentes proyectos deportivos y, sobre todo, mejorándole notablemente el salario que percibe en el Real Madrid en este momento. La respuesta del jugador siempre ha sido la misma: «No».

Estos trasatlánticos del fútbol continental han intentado fichar a Rodrygo, aunque sus ofrecimientos han tenido siempre poco recorrido. De hecho, cuando estos equipos se han puesto en contacto, ya sea con el entorno del jugador o con el Real Madrid, el propio futbolista siempre ha sido el encargado de evitar que las propuestas de cambiar de equipo fuesen a más, ya que está decidido a hacer historia en el conjunto blanco.

Todos estos clubes tienen el poderío económico suficiente para poner encima de la mesa una oferta interesante tanto para Rodrygo como para el Real Madrid. Todas ellas superarían el sueldo que tiene en la entidad madridista, cercano a los 10 millones de euros, aunque, obviamente, no se acercarían a su cláusula de rescisión, que es de 1.000 millones. Esto no quiere decir que no fuesen importantes para la entidad madridista.

No obstante, todas estas propuestas para salir del Real Madrid han caído en agua. Ninguna ha sido ni siquiera valorada por el jugador ni tampoco por el club, ya que el deseo de ambas partes es seguir manteniendo sus respectivos caminos unidos durante los próximos años.

Hay que recordar que recientemente el Real Madrid hizo oficial la renovación de Rodrygo hasta el 30 de junio de 2028, demostrando el deseo que tiene el conjunto blanco de seguir apostando por un jugador que ya ha escrito una historia muy brillante en la entidad madridista, pero que tiene como único objetivo convertirse en leyenda.

Mbappé no mueve a nadie

Ni la llegada de Mbappé afecta a Rodrygo, por mucho que las voces externas al Real Madrid hayan especulado con su posible marcha. En el conjunto blanco no vinculan el fichaje madridista con ninguna venta. No es necesario.

En el conjunto blanco han cuadrado absolutamente todo para poder fichar Mbappé sin la necesidad de tener que desprenderse de ningún atacante. La llegada del todavía jugador del PSG provocará que los blancos tengan el próximo año, posiblemente, el mejor frente ofensivo del panorama futbolístico mundial y por el Santiago Bernabéu están convencidos de que, en esta primera temporada, todos entran.

Diferente será lo que hará el Real Madrid en 2025, tras un año con todos juntos. Cuando acabe el curso ya se valorará todo y quién ha hecho menos méritos para continuar, si alguno tiene una gran oferta o, simplemente, a quién le echa la falta de minutos, ya que alguno, obviamente, jugará menos que otros.

En el Real Madrid creen que Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Brahim, Joselu y Endrick son compatibles. Todos entran, por lo menos, un año. Luego, el conjunto blanco hará balance y verá si esta superataque se puede mantener en el tiempo o deben soltar lastre sin, obviamente, debilitar la plantilla.

En el Real Madrid creen que todos tienen cabida y como ejemplo ponen la temporada 2016-2017, donde Zidane pudo gozar de una de las mejores plantillas que ha tenido el conjunto blanco a lo largo de su historia. El resultado de aquel equipo fue ver como los blancos ganaban el doblete -Liga y Champions- 59 años después.

Como era de esperar, este gran equipo sólo duró una temporada. Al término de aquel año, jugadores como Danilo, Kovacic o Morata hicieron las maletas. Esto se puede repetir dentro de un año, pero por el momento en el Real Madrid tienen claro que todos entran y Florentino Pérez cumplirá su deseo de estrenar el Santiago Bernabéu con la mejor plantilla del mundo. El máximo mandatario blanco siempre tuvo claro que ambas cosas debían ir de la mano y lo podrá cumplir.