Rodrygo corresponde el interés del City: «Para mí es el mejor equipo del mundo, el que mejor juega»

Rodrygo Goes ha sido el gran protagonista en los últimos días. La llegada de Mbappé ha despertado los rumores de una posible salida del jugador brasileño, pero él no se quiere mover del Real Madrid bajo ningún concepto. Uno de los que le ha tirado la caña ha sido el Manchester City de Guardiola, que en las últimas horas se ha interesado por sus servicios. «Para mí, el City, es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol», aseguró.

«Creo que el rival más difícil ya se fue, pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil ahora ganar la final. Con el Bayern fue muy difícil y con el Borussia va a ser muy difícil también», señaló el futbolista sobre el camino del Real Madrid hasta la final.

«Cuando jugamos contra el Barça y ganamos, pienso: ‘Menos mal que estoy aquí en Madrid’», comenzó diciendo el jugador brasileño entre risas. «Pero no pienso mucho en ello. Siempre fue mi sueño jugar en el Madrid», agregó. Tal y como contó OKDIARIO, el extremo brasileño no tiene intención de moverse del club blanco bajo ningún concepto.

Durante esta entrevista, Rodrygo también habló sobre su ilusión por la final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund: «Del uno al diez, mi ilusión por ganar esta Champions es mil. Se dice que el Real Madrid nunca pierde finales, y espero que sea así otra vez, siempre he visto al Madrid ganar todas las finales y espero que siga así. Yo siempre digo una final es al 50-50. Claro que por ser el Madrid siempre nos ponen como favoritos, pero para mí sigue estando al 50-50», dijo en una entrevista en la revista GQ.

Relación con los veteranos

En cuanto a la relación con los más veteranos, dijo: «Los compañeros más veteranos están locos. Nacho, Modric, Carvajal… Llevan muchísimos años y siguen queriendo ganar como el primer día. Tenemos esa sensación de que nos están dando el relevo. Bueno, lo sentimos y ellos además nos lo dicen. Creo que nos están preparando, pero al mismo tiempo ya somos parte de esa leyenda también. El Real Madrid es un club legendario, con todo lo que ha conquistado, y creo que está llegando nuestra hora de asumir el protagonismo».

«Estamos todos muy conectados. Hay una buena mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes. Y los jóvenes aprendemos mucho de los que llevan aquí muchos años y quieren seguir ganando. Desde que empezó la temporada se nota que somos un equipo muy unido y peleamos por un mismo objetivo. No hay egos, no hay nada de eso», agregó.

Rodrygo también habló de la retirada de Toni Kroos: «Estamos todos muy tristes en el vestuario. Tristes porque va a dejar el fútbol y no lo vamos a ver jugar más. Es una noticia triste, pero también alegre, por todo lo que hemos disfrutado con él. Yo todavía más, porque he jugado con él y hemos ganado una Champions juntos».

Rodrygo elogia a Ancelotti

Al ser preguntado por Carlo Ancelotti, el delantero brasileño señaló: «Él es el que sabe gestionar el vestuario y gestionar lo que pasa en el campo. Es el número uno en eso. Creo que ha sacado lo mejor de mí. Siempre me intenta ayudar, habla conmigo, me dice lo que tengo que mejorar. Y eso me viene muy bien. Desde que llegó, creo que soy otro jugador».

Rodrygo también tuvo palabras de elogio para Zinedine Zidane: «Cuando entré en el vestuario por primera vez pensé que me encontraría a los jugadores, pero no. La primera persona que vi fue a Zidane, y me llevé un gran susto. Recuerdo que temblaba un poco al saludarlo».

Rodrygo vivió la Décima como aficionado

Rodrygo contó cómo vivió la Décima: «Estaba solo, porque mi madre se encontraba en su habitación, y me sentía un poco triste porque pensaba que el Madrid iba a perder. Luego marcó Sergio y empecé a gritar, salí corriendo por toda la casa gritando, y mi madre se asustó».

«Mi padre me ha ayudado mucho. Porque sabemos que hoy en día no se puede confiar en mucha gente de fuera, y por ello tener a mi padre cuidando de mi carrera era lo mejor para mí. Él ya lo hacía desde que empecé, pero como jugaba también, no podía estar siempre cerca de mí. Cuando crecí y empecé a jugar en serio, se dio cuenta de que tenía que estar más cerca, de que me tenía que acompañar en todo. Y por eso dejó de jugar», explicó sobre la importancia de su familia.

«El mejor consejo que me ha dado mi padre es que mantenga los pies en el suelo. Y eso me viene muy bien, no solo para mi carrera, sino para toda mi vida. Da igual lo que pase, siempre hay que estar con los pies en el suelo», concluyó el astro brasileño.