El Liverpool quiere a Rodrygo

El Liverpool tiene como prioridad el fichaje de Rodrygo Goes. El equipo británico quiere dar un golpe de efecto en el mercado de fichajes con la contratación del futbolista brasileño, autonominado como transferible antes de la final de Champions en Wembley. El Real Madrid no cierra la puerta a una hipotética salida ante las llegadas de Mbappé y Endrick.

«Rodrygo Goes creo que está intranquilo. Sabe que el año que viene tendrá una competencia brutal con las incorporaciones de Endrick y Mbappé. Hizo las declaraciones que hizo y en Brasil se ratificó. Dijo que se le interpretó mal, pero no. Al Real Madrid están empezando a llegar ofertas por él, que es un jugadorazo. Quieren a Rodrygo en la Premier. Se pueden pedir perfectamente más de 100 millones, que no está mal. Hay un club que ha ido a preguntar por él. Es un equipo en el que encajaría maravillosamente bien. Es el Liverpool.

Además, el director de OKDIARIO recapituló más posibles destinos para el delantero. «Hay que decir que también gusta mucho al City. Este año y en el de la remontada les hizo un destrozo. El Liverpool tiene todo el dinero que quiera. No digo que se vaya, sino que le quieren. El Liverpool ha preguntado por Rodrygo. Es un jugador que a principio de temporada el overbooking puede no afectarle si Bellingham se opera, pero a partir de octubre podría no tener el protagonismo que él quiere tener», dijo Eduardo Inda.

El equipo red estaría dispuesto a meter en la operación a uno de sus jugadores más cotizados como es el caso de Luis Díaz a cambio de que el Real Madrid se sentara a negociar por el brasileño. Tal como adelantó el propio Eduardo Inda el pasado 14 de mayo en El Chiringuito, el Madrid rechazó una oferta de 100 millones de libras –unos 120 millones de euros– del club red para fichar a Rodrygo.

El Liverpool, si se quiere hacer con Rodrygo, sabe que tendrá que subir una puja en la que otros clubes grandes de la Premier como Arsenal, City o United andan muy pendientes. El brasileño es un futbolista que tiene mucho cartel en las islas después de haber sido el verdugo del Manchester City en las eliminatorias de Champions tanto en 2022 como en 2024.

El jugador sabe que ofertas no le van a faltar y que su protagonismo dentro del equipo está en riesgo con la llegada de Mbappé y la irrupción de Endrick. Rodrygo tiene muy claro que su objetivo vital es triunfar en el Real Madrid, pero ya con dos Champions en su palmarés quizá pueda plantear otros objetivos como intentar ganarla con otro equipo legendario como el Liverpool. Los reds ya saben que deben subir a 150 millones su puja.

El Real Madrid se mantuvo igual de firme en el rechazo de la oferta del Liverpool con Rodrygo que ante el ofrecimiento de Luis Díaz. El extremo colombiano, de 27 años, es uno de los jugadores con más desborde de la Premier. Veloz, letal en el mano a mano y con una aceptable capacidad goleadora, Luis Díaz sería titular en muchos equipos del mundo, pero no en el Madrid de Ancelotti.

Cerrado de forma oficial el fichaje de Mbappé, el Real Madrid presenta una nómina incomparable de atacantes con variedad, juventud y talento de sobra. Ningún otro equipo de Europa puede presumir de tener el arsenal ofensivo del equipo de Ancelotti, que contará en su plantilla con Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Endrick, Brahim, Güler y Joselu. Una auténtica salvajada la nómina de jugadores ofensivos que tendrá el Madrid de la próxima temporada.

No al trueque Rodrygo-Luis Díaz

Por eso Luis Díaz no encajaba y por eso sus agentes se apresuraron a ofrecerle al Fútbol Club Barcelona, que busca un socio por el costado derecho para Lamine Yamal. Para Xavi Hernández la prioridad para esa demarcación era Nico Williams, pero el club azulgrana no puede competir con los grandes de la Premier en el fichaje del joven extremo del Athletic.

El fichaje de Nico Williams, entre la cláusula de más de 50 millones y el salario del futbolista (beneficiado por la especial fiscalidad vasca), le salía al Barcelona por unos 100 millones, cifra imposible para la actual situación del club de Laporta. Además, a Deco no termina de convencerle el internacional español, por lo que el director deportivo apuntó a Luis Díaz, ofrecido por sus agentes, como el mejor plan B posible.

Luis Díaz, de 27 años, aterrizó en Europa en el 2019 y explotó en las filas del Oporto –club en el que también jugó Deco–, con el que marcó 41 goles en 125 partidos y al que le dejó en caja 50 millones de euros cuando se fue en enero del 2022 al Liverpool. Su rendimiento en el equipo de Anfield ha sido notable, pero menos espectacular que el que dio en las filas del equipo portugués. Esta temporada, a las órdenes de Jürgen Klopp, ha jugado 51 partidos, con 13 goles y cinco asistencias en su casillero.

A Hansi Flick, igual que a Deco, le convence el extremo colombiano, pero de nuevo el Barcelona topa con su cruda realidad. Sin dinero no se puede ir al mercado. Menos aún cuando se trata de un jugador que está en uno de los grandes de la Premier, con un enorme salario y al que, a pesar del rechazo del Real Madrid, no le van a faltar pretendientes en el mercado en el caso de querer irse de Anfield.