El calvario judicial de Buch y Bernia: condenados al pago de medio millón en costas

El Laudo en cuestión resuelve dos arbitrajes solicitados uno por Buch y Bernia contra Aynat y sus socios y otro, acumulado, presentado por Aynat y sus socios contra Buch y Bernia. Para evitar Laudos contradictorios, se unieron en un solo arbitraje. Y tras más de un año de tramitación, miles de documentos, decenas de declaraciones y 120 páginas de Resolución, el Árbitro se ha despachado con un Laudo que deja en una posición muy delicada a Buch y Bernia para afrontar sus próximas batallas Judiciales.

El Laudo desestima el 90% de las pretensiones de Buch y Bernia y da como probado que habían llegado a un acuerdo con JZI para perjudicar a Aynat y el resto de los socios; llegando a aportar al arbitraje pruebas consistentes en unos correos electrónicos cruzados entre MOVING y Benham, que es el Director Financiero de JZI en Europa; que el árbitro que los califica como carentes de valor probatorio, por haberse creado únicamente para aportarlos a este procedimiento y en base a esos acuerdos espurios de JZI con Buch y Bernia.

El Laudo golpea a Buch y Bernia, diciendo que no sólo no han probado que las opciones de compra de Stator (que es sobre lo que trataba el arbitraje), fueran falsas o perjudiciales para Gedesco o JZI, sino que de las pruebas que ellos mismos aportan y de sus declaraciones, queda probado que no fue así sino todo lo contrario, que se habría producido un enorme beneficio a Gedesco y JZI.

Decían también que Stator se había creado a espaldas y sin conocimiento de JZI, por Aynat y sus socios y que Buch y Bernia no sabían nada de esta circunstancia. El árbitro da por probado que eso no podía ser así, porque, entre otras cosas, Bernia simultaneaba su trabajo para Stator con el de Director Financiero de Gedesco, cuando JZI y sus representantes en Europa y España dirigían y estaban en el Consejo de Administración de Gedesco. De hecho, Bernia cobraba su sueldo el 60% de Stator y el 40% de Gedesco Finance.

Con respecto a Máximo Buch, dice el árbitro que tiene por probado que en 2019 sabía de las opciones de compra, que el propio Buch calificaba a Stator como una “filial de Gedesco” y que todo el personal de Gedesco y por ende JZI, pues entonces no existía aun ninguna controversia entre ellos y tenían cuatro Consejeros en el Consejo de Gedesco, conocían de la existencia y actividades de Stator. Por otras Sentencias Judiciales sabemos también que era JZI quien manejaba en realidad Gedesco.

Y sigue así, desestimando un a por una todas las peticiones que hacían Buch y Bernia, menos una. Y en base a ello, entiende que nunca debieron instar ese arbitraje y por ello les condena al pago de todas las costas causadas en el mismo, prácticamente, medio millón de euros.

En concreto, en este Laudo, el árbitro se refiere a estos acuerdos entre Buch, Bernia y JZI, y literalmente dice:

“A juicio del Árbitro único, esta demanda tampoco prueba las alegaciones de MOVING (Buch y Bernia) por cuanto (i) proviene de una parte interesada –JZI, que negoció y firmó con MOVING los acuerdos transaccionales antes referidos– y (ii) fue retirada en febrero de 2023, una vez firmados los acuerdos transaccionales antes referidos”.

(Nota de Prensa Caso Gedesco)