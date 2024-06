Al Cholo lo han operado…por celebrar un gol del Atlético

«Gajes del oficio… y tuve que pasar por quirófano para seguir disfrutando de lo que más me gusta… el deporte». Diego Pablo Simeone ha colgado una foto suya en muletas en su cuenta de Instagram tras haber sido intervenido quirúrgicamente el pasado fin de semana de la rodilla que se lesionó al celebrar el 2-1 de Memphis en la eliminatoria de octavos de final de la Champions ante el Inter. Diego Costa ha sido el primero que le ha respondido vacilándole: «está viejo», le ha escrito el brasileño en la línea de comentarios del post del Cholo.

Simeone ha colgado la secuencia en la que se lesiona, inmediatamente después de la celebración del gol, y en la que se le ve cojeando ostensiblemente porque él de inmediato se da cuenta de que algo no va bien. El entrenador argentino acaba agachándose para comprobar la movilidad de las rodillas, pero el examen posterior revelaría que al final se había producido una rotura. El resultado ha sido la intervención quirúrgica.

No se han facilitado detalles sobre la naturaleza de la lesión ni de qué parte de la rodilla ha resultado afectada, aunque por las imágenes parece que se trata de la rótula, a tenor de la férula que se le ha aplicado al entrenador argentino, que comienza a partir de ahora el proceso de recuperación a fin de que esté a punto para el inicio de los entrenamientos, aunque todo hace indicar que durante las primeras semanas va a estar muy limitado en sus movimientos.

Hay que recordar que el Atlético tiene previsto volver al trabajo el próximo once de julio, aunque por supuesto lo hará sin los internacionales que están disputando la Eurocopa en Alemania, que se incorporarán más tarde al trabajo del equipo. La confección de la pretemporada aún no se ha hecho pública porque el club todavía no la ha cerrado de manera definitiva.