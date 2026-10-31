De Burgos Bengoetxea estrena las entrevistas de los árbitros después de los partidos: así es el nuevo invento del CTA

Ricardo De Burgos Bengoetxea ha sido el primer árbitro en estrenar el nuevo invento del CTA, que ha dado comienzo en esta jornada undécima de la Liga y que se llevó a cabo tras el Levante – Atlético de Madrid. El colegiado vasco ha sido el primer colegiado en hablar con los medios tras un partido liguero. Hablarán dos árbitros en cada jornada.

No hubo grandes polémicas importantes en el Levante – Atlético de Madrid, que se llevó el cuadro colchonero. Por ello, fue un debut muy tranquilo para De Burgos en las entrevistas postpartido que ha estrenado el CTA en esta jornada. Serán dos árbitros por jornada los que hablen.

A De Burgos se le preguntó por cada acción polémica y fue explicando su versión en cada acción. Ninguna de ellas fue controvertida. El colegiado vasco empezó teniendo un recuerdo para las víctimas del accidente de tren en Urda.

«Dejamos seguir la jugada y desde la sala VOR nos dicen que hay fuera de juego. Rectificamos porque nos lo señalan desde allí», señaló sobre el primer gol anulado al Atlético de Madrid con empate a cero. También habló sobre el segundo gol anulado: «Aquí pitamos fuera de juego y nos confirman que el sistema reafirma nuestra decisión y que hemos acertado».

«Mis compañeros me dicen que las impresiones que nos realiza y entiendo que debe ser amonestado», dijo De Burgos sobre la amarilla al entrenador del Levante. También habló de un posible codazo sobre un jugasdor local: «La acción ocurre a mi espalda y lo veo como algo normal. Me comunican que es un lance y ya está. Por eso mantenemos la decisión».

«Ha habido varias reclamaciones a lo largo del partido, pero esa última ha sido una conducta incorrecta», concluyó De Burgos sobre una roja mostrada al banquillo del Levante.