Brutal ataque de Ilia Topuria a Conor McGregor: «Eres una perra»

Ilia Topuria y Conor McGregor siguen con su enfrentamiento a nivel mediático y el luchador español lanzó un contundente mensaje al irlandés con un durísimo ataque. Después de que McGregor compartiera un mensaje en sus redes sociales en el que comentaba que «nunca volveré a entrar herido en una pelea y nunca perderé otra pelea», Topuria le contestó de forma muy dura, con un brutal ataque.

«Estás mentalmente destrozado», empezó el campeón del mundo español en su contestación al luchador irlandés. «Esa es tu mayor lección. Dudas de ti mismo, de tus capacidades, de tu preparación, por eso no te presentas», añadió Topuria, haciendo así referencia al combate que Ilia ha ofrecido en varias ocasiones a McGregor y que no llega a aceptar. «Eres una perra», finalizó el hispano-georgiano en este mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter).

You are mentally broken. That is your biggest lesson. You doubt yourself, your abilities, your preparation, that’s why you don’t show up. You are a bitch. https://t.co/1Uy9YaLSqK

— Ilia Topuria (@Topuriailia) June 22, 2024