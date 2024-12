Borussia Dortmund-Barcelona: el muro amarillo mide la crisis del Barça

El Barcelona visita este miércoles (21:00 horas) al Borussia Dortmund en el impresionante Signal Iduna Park con motivo de la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League. El muro amarillo mide a un Barça en plena crisis de resultados en Liga. La Copa de Europa es otro cantar y el equipo de Hansi Flick quiere recuperar su mejor nivel en la competición más exigente del mundo.

A falta de tres jornadas para que culmine la Fase Liga de la Champions League, el Barcelona tiene serias opciones de quedar entre los ocho primeros. Afronta este crucial partido de altísimo nivel con 12 puntos en tercera posición, los mismos que un Borussia Dortmund que es cuarto clasificado y que esta temporada en Europa solamente ha perdido en el Santiago Bernabéu, en un duelo donde iba ganando 0-2.

Una victoria del Barcelona en el imponente Signal Iduna Park colocaría al equipo de Hansi Flick con muchas opciones de clasificarse directo a octavos de final, ahorrándose jugar dos partidos más en esta exigente competición. Un duelo al que el equipo culé llega sin bajas reseñables y con ganas de volver a encontrarse tras el empate contra el Betis y después de sumar cinco puntos de los últimos quince en la competición española.

La mejor cara de este Barça se ha visto, pese a la derrota inicial en Mónaco (2-1), en esta nueva Champions League. El equipo blaugrana viene de ganar al Brest (3-0), que es una de las revelaciones, y suma todo victorias desde ese tropiezo en el Principado. Pero enfrente tendrá a un Borussia Dortmund que tiene su mismo balance y puntos y que sueña con superar a un rival directo.

El Dortmund, vigente subcampeón de la competición tras perder precisamente la final de la pasada edición contra el Real Madrid, quiere demostrar que esa gran actuación no fue un espejismo. Y, pese a las bajas de importancia, quieren ganar a un Barça al que se ven igualados y no por debajo. De ahí que no quieran dar la etiqueta de favoritos a los azulgrana, pese a que ello les quitaría presión.

«Si ganamos daremos un gran paso hacia los ocho primeros puestos. El Barcelona es un rival directo en la tabla, queremos ganar el partido. No hay favoritos, creo que jugamos al mismo nivel y somos capaces de ganar el partido», manifestó Nuri Sahin en la rueda de prensa previa a este choque.

El técnico, eso sí, no podrá contar con varios jugadores titulares en su esquema. Con una ausencia de última hora, y que va para meses; la del central Niklas Süle (con lesión de tobillo). Además, el delantero Maximilian Beier y el centrocampista Julian Brandt tampoco llegan, mientras que es seria duda, casi descartado, el delantero Karim Adeyemi.

Uno de los grandes atractivos de este partido será el regreso de Robert Lewandowski a la que fue su casa. El delantero polaco está en un gran momento de forma esta temporada con 16 goles en Liga y 7 goles en la Champions League hasta ahora. Con Hansi Flick ha encontrado su mejor versión y en Dortmund quiere volver a demostrarlo.