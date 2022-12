Boris Becker relata su paso por prisión: «Sólo era un número… he aprendido una dura lección»

Boris Becker ha relatado su paso por la cárcel después de ser liberado tras haber cumplido tan solo ocho meses de prisión de una condena de 2 años y medio impuesta el pasado abril por haber ocultado activos y préstamos por valor de 2,9 millones de euros para evitar pagar sus deudas.

«He aprendido una dura lección, cara, muy dolorosa. Pero todo esto me ha enseñado algo importante y bueno. Y algunas cosas pasan por un buen motivo», afirmó el ex tenista que también dejó claro que: «Creo que he redescubierto en mí la persona que una vez fui».

Sin embargo, el triple campeón de Wimbledon trata de ver algo positivo en esta experiencia negativa. «Todo esto me ha enseñado algo importante y bueno. Y algunas cosas pasan por alguna razón», subrayó el alemán.

«Solo eres un número. El mío era A2923EV. Nadie me llamaba Boris, era un número. Y no les interesa una mierda quién eres», afirmó un Boris Becker que pasó un total de 232 días en prisión, primero en la londinense de Wandsworth y después en la de Huntercombe, en Oxfordshire.

En una entrevista concedida a Sat.1, por la que se informa que habría cobrado un total de medio millón de euros, Becker también relató sus primeras palabras tras conocer que entraría en la cárcel. «Me preguntaron si estaba listo y les dije: En marcha. Ya tenía hecho el equipaje», finalizó.