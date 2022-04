Este viernes se sorteó el cuadro final masculino del Mutua Madrid Open, que comenzará el próximo lunes en una Caja Mágica que ya cuenta con las representantes del torneo femenino en liza. Rafael Nadal, que regresa a la competición después de varias semanas lesionado, debutará ante Kecmanovic o Bublik, mientras que Carlos Alcaraz, que marcha por la misma parte del cuadro, comenzará su andadura en Madrid frente a Fognini o Basilashvili y podrían enfrentarse en cuartos de final. Novak Djokovic, el otro gran aliciente del torneo y cabeza de serie número uno del cuadro, hará su debut ante Daniel Gimeno o Gael Monfils.

El Mutua Madrid Open podría volver a ser testigo de un nuevo enfrentamiento entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, en un escenario en el que precisamente se inició su rivalidad. El balear y el murciano han coincidido por la misma parte del cuadro y podrían reencontrarse en unos hipotéticos cuartos de final en la Caja Mágica. El de Manacor, que reaparece tras su lesión, debutará en segunda ronda ante Kecmanovic o Bublik, mientras que el tenista de El Palmar se medirá a Basilashvili o Fognini. En octavos de final, Nadal podría encontrarse con otro español, Pablo Carreño, finalista en el pasado Godó, mientras que a Alcaraz le esperaría Cameron Norrie.

Otro de los grandes atractivos del Mutua Madrid Open es la presencia del número uno, Novak Djokovic, que debutará en segunda ronda ante Daniel Gimeno o Gael Monfils. Por el camino del serbio aparecería después Shapovalov o Thiem; mientras que en cuartos de final le esperaría el noruego Casper Ruud. Djokovic podría encontrarse Rafa Nadal o Carlos Alcaraz en semifinales, mientras que la otra semifinal podría darse entre Alexander Zverev, defensor del título, y el griego Stefanos Tsitsipas.

Duelo de los 🇪🇸 en 1R

🇪🇸 Gimeno vs 🇫🇷 Monfils

🇪🇸 Davidovich vs 🇿🇦 Harris

🇪🇸 Bautista vs 🇭🇷 Coric

🇪🇸 Carreño vs 🇳🇱 Van de Zandschulp

🇪🇸 Martínez vs 🇦🇺 De Miñaur

🇪🇸 Ramos vs 🇭🇷 Cilic@ATPTour_ES | @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/uEd62686PB

