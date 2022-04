El Mutua Madrid Open vive una edición muy especial en esta ocasión pues celebra su 20 aniversario. Hay un tenista que prácticamente ha acudido a todas: Rafa Nadal. El balear ha confirmado su presencia en el torneo a pesar de llegar muy justo de preparación, pero una vez más no ha querido fallar al público español que espera verle de nuevo sobre la arcilla de la Caja Mágica. El 21 veces ganador de Grand Slam firmará un nuevo récord en la historia del tenis: será el jugador que más veces haya disputado un mismo Masters 1000, con 19 participaciones consecutivas.

No es el torneo de arcilla que más le favorece por sus condiciones en altura, pero jugar en casa es muy especial para Rafa Nadal, por eso el balear no se ha perdido ninguna de las ediciones del Mutua Madrid Open desde que debutara en 2003. El balear llegaba muy justo a esta edición por la última lesión que sufrió durante el pasado Masters 1000 de Indian Wells, pero ha hecho todo lo posible por poder presentarse en la capital de España ante su público.

«A pesar de llegar justo de preparación y ser difícil, tengo muchas ganas de jugar y jugar en casa ya que las oportunidades son pocas. A tratar de hacerlo de la mejor manera posible Nos vemos en Madrid», publicó Rafa Nadal en sus redes sociales este martes. De esta manera, el de Manacor confirmaba su presencia en el Mutua Madrid Open en una edición en la que se celebra el 20 aniversario del torneo.

Rafa is coming!

We’re delighted to welcome back our five-time Mutua Madrid Open champion 🏆🏆🏆🏆🏆

Can’t wait to see you in the Caja Mágica!@RafaelNadal | @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/e9F90DNoVp

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 26, 2022