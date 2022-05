‘Biscotto’ y punto

El Barcelona será segundo en Liga Santander y el Getafe permanecerá un año más en la élite del fútbol español. El biscotto con el que se especulaba entre ambos se convirtió en realidad con un 0-0 como una catedral dentro de un partido en el que no pasó prácticamente nada. Ambos necesitaban un punto y decidieron no complicarse para cerrar sus objetivos, el menor en caso de los culés y el mayor para el Geta, que ya es un clásico de la Liga.

Salía el Barcelona ya sin nada en juego en lo que corresponde a su clasificación para la Champions League, sellada anteriormente, pero sí con la necesidad de atar un punto para atar la segunda posición. Más allá de los méritos y el escaso botín deportivo que supone esto para un club como el azulgrana, las necesidades económicas de la entidad sí pedían cerrar la plaza cuanto antes y con ella su mayor reporte económico.

Enfrente de los culés, el Getafe, también con un solo punto en juego para asegurar una permanencia ya casi dada, y con todo en el asador para seguir siendo equipo de Primera, ya como clásico de la categoría. Xavi, para asestar un golpe a los madrileños o disimular en un encuentro con un empate como resultado satisfactorio para ambos conjuntos, salió con clásicos como Ter Stegen, Busquets o Aubameyang mezclados con suplentes claros, caso de Mingueza, Lenglet, Riqui Puig o el canterano Balde.

Ya con el partido en juego, a la misma hora que sus ocho compañeros de día, Getafe y Barcelona pronto mostraron que su oposición al partido con menor ritmo del día era firme. Ni uno ni otro se lanzaban al ataque, sobre todo en el caso de los culés, con un repertorio ofensivo sobrado –Memphis, Auba, Ferran…– pero la sensación de temporada acabada sin objetivos más allá de lo económico.

Lo más interesante de la primera mitad, más allá de acercamientos tímidos del Geta a la meta de Ter Stegen, fue un cooling break que no hizo más que alargar el tostón de primera mitad sobre el Coliseum Alfonso Pérez. La tensión se mantenía en los locales, que no podían perder para cantar su particular alirón con la permanencia, pero el Barça estaba muy lejos de ser la versión que pudiera hacer peligrar el objetivo azulón.

Un partido sin nada

Con la posesión de su lado, casi hasta un 70%, la realidad del Barcelona era la de tocar tocar y muy poco más. Cero tiros a puerta y sólo dos fuera de los tres palos de un inédito David Soria, que vivía uno de los días más tranquilos de la temporada en el Día D de su equipo.

La estrategia del Getafe se basaba en intentar marcar aunque sin arriesgar demasiado y así, los centros al área fueron su principal fuente ofensiva junto con los balones a la espalda de los irregulares Lenglet y Mayoral. No hubo premio pero mantener el 0-0 era más que suficiente con un equipo rocoso y que desde la llegada de Quique Sánchez Flores fue subiendo enteros desde lo más bajo de la tabla hasta contar con una doble oportunidad de cerrar la permanencia.

Lo logró a la primera el Geta, porque le tocó un Barça al 50% y con el mismo objetivo que ellos. No era más que un punto el necesario para que los culés sumen un pico más en lo económico con la segunda plaza y para que el Getafe, el auténtico ganador dentro del biscotto, se quede un año más en Primera.