Betis-Atlético: a por la primera victoria forastera

Muy señalado tras el 4-0 encajado el pasado martes en Londres ante el Arsenal, el Atlético se enfrenta esta noche a una prueba de credibilidad ante el Betis en el Benito Villamarín, un estadio en el que cuajó una de sus peores actuaciones en la anterior temporada. Los de Simeone buscan su primera victoria forastera del curso presionados por el hecho de que si no lo consiguen acabarán la jornada a 10 o incluso 11 puntos del líder Real Madrid.

Ocho jornadas lleva sin perder en la Liga el Atlético tras caer en la primera jornada en el RCDE Stadium ante el Espanyol, pero su cosecha fuera de casa se ha circunscrito a varios empates decepcionantes en campos en los que en teoría debería haberse impuesto. El Betis es de hecho el equipo de mayor potencial con el que se enfrentará lejos del Metropolitano en el torneo doméstico, con un saldo de 16 puntos, justo los mismos que suman los de Simeone a estas alturas.

El Cholo parece tenerlo todo claro menos la identidad del acompañante de Julián Álvarez. Contra toda lógica ha estado ensayando con el noruego Sorloth pese a sus últimas actuaciones, pero también es cierto que puede que haya sido sólo un test ya que dispone de muchas posibilidades y es lógico que esté probando alternativas. En cuanto al resto, parece claro y no diferirá mucho del once que jugó en el Emirates, a pesar del resultado final, por lo que en principio hay que esperar que jueguen Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Nico; Álex Baena y Julián, con la duda ahí de Sorloth.

Más allá del decepcionante 1-0 del año pasado, lo cierto es que tanto el Villamarín como Pellegrini no se le dan mal al Atlético de Simeone. En 13 partidos sólo ha perdido dos y ha sumado siete victorias, la última en 2022 con una gran actuación de Griezmann, que marcó incluso de córner directo. En cuanto a Pellegrini, sólo le ha podido ganar una vez al Cholo, justo la del año pasado, pero su saldo es de nueve derrotas. Tanto el rival como el entrenador son propicios pero, por supuesto, se trata sólo de estadísticas. Las mismas que insisten que el Atlético 25-26 sigue negado fuera de casa. ¿Hasta hoy? Veremos.