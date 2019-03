Benzema, ni ‘9’ ni capitán

Karim Benzema fue uno de los grandes damnificados y señalados por la derrota del Real Madrid y su consiguiente eliminación de la Champions League. El delantero resbaló en una ocasión clara que pudo meter al equipo de nuevo en el partido, en lo que fue el fiel reflejo de un encuentro intrascendente de un jugador que ha confirmado que el Madrid necesita un ‘9’ sobre el que reconstruirse. Y ese ‘9’ no es Benzema.

Con Sergio Ramos y Marcelo fuera del once por distintos motivos, Benzema tuvo que asumir la responsabilidad de lucir el brazalete y ejercer de capitán sobre el césped del Santiago Bernabéu. El ‘9’ no estuvo afortunado en sus toques y tampoco de cara a portería, dejando primero a Vinicius y después a Asensio el timón del ataque del Real Madrid en el día en el que más se necesitaba su fútbol y, por encima de todo, sus goles.

A pesar de que sus estadísticas son notablemente superiores a las de la pasada temporada en el aspecto goleador, Karim Benzema no ha rendido como necesitaba el equipo en los momentos importantes de la temporada. El ‘9’ no ha ejercido de líder del ataque en el doble encuentro ante el Barcelona en el que se marcharon las opciones del Real Madrid en Liga y Copa del Rey, y volvió a ser invisible en el partido contra el Ajax en el que se cerró un ciclo histórico para la entidad merengue.

Ahora llegan cambios y Benzema es uno de los nombres que estará en el disparadero y con opciones de ser relegado a la suplencia o a una salida del Real Madrid. El francés cumplirá 32 años en diciembre y no se ha erigido en el líder que necesita el equipo para la delantera. Sin rival en el puesto –Mariano no cuenta para Solari–, Karim ha vuelto a relajarse y ser el jugador discontinuo que para un importante sector de la afición madridista no merece ser el delantero centro titular del Madrid.