La batalla por la 33 está servida: Verstappen y Alonso lideran en Montmeló

La primera jornada de entrenamientos libres de Fórmula 1 en Montmeló ha acabado igual que el Gran Premio de Mónaco: Max Verstappen primero y Fernando Alonso segundo. Apenas 170 milésimas han impedido al español cazar al holandés. Es decir, que la batalla por la famosa victoria 33 está servida. Por si hacía falta echarle más gasolina al fuego creado por la afición española y que amenaza con llegar a categoría de incendio -pacífico- a lo largo del fin de semana. En cuanto a Carlos Sainz, su Ferrari sigue sin mejorar y ha empezado séptimo justo detrás de su compañero Charles Leclerc.

Comparecía Fernando Alonso por la mañana en el escenario instalado en la zona de aficionados y la gente se venía muy arriba pidiéndole la victoria el domingo. Él contestaba que sí, que por supuesto que peleará, pero que Red Bull sigue por delante. Y eso parece después de la primera toma de contacto, pero es menos de dos décimas es tan poco tiempo…

Aston Martin vuelve a amenazar a Red Bull desde el principio. Ya solo queda lo más complicado, rematar la faena, primero en una sesión de clasificación y luego en carrera. Por soñar que no quede. Miles de entusiastas con camisetas verdes ya agotadas y el 14 a la espalda cruzan los dedos para que ocurra aquí, en su país.

La clasificación de estos entrenamientos libres quedó muy constreñida, con los 17 primeros en un margen inferior a un segundo. Pelea, pelea. En medio de tanta igualdad se coló Niko Hulkenberg para dar la sorpresa y situar su Haas en tercera posición, justo por delante de Sergio Pérez, con la quinta posición en posesión de Esteban Ocon. La resurrección de Alpine parece cada vez más real.

Por un proceso de mejoría de ese tipo siguen suspirando en Ferrari, desligados sus dos pilotos del ‘Top 5’ de este viernes donde la lluvia no llegó a caer. Parece que la historia será diferente el sábado y el domingo, cuando el clima puede jugar un papel decisivo. Tampoco son para echar cohetes las sensaciones en Mercedes: George Russell octavo y Lewis Hamilton undécimo. Verstappen y Alonso. Ellos siguen siendo los caballos ganadores salvo sorpresa mayúscula.

