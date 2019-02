Rosell: “Tengo toda mi vida bloqueada, no sólo el dinero”

Sandro Rosell aseguró estar "indignado" por su situación: "Me han embargo el patrimonio, no tengo dinero fuera. Lo tengo todo bloqueado". El ex presidente del Barcelona se encuentra en prisión preventiva por un presunto delito de blanqueo de capital y organización criminal.

El ex presidente del Barcelona Sandro Rosell ha manifestado su indignación por llevar 637 días en prisión preventiva por un presunto delito de blanqueo de capital y organización criminal, a un día de que arranque el juicio en Madrid, y ha asegurado que es absurdo que digan que podría huir ya que tiene toda su vida “bloqueada” además de sus cuentas.

“Soy inocente al 100%, no hay caso. Estoy en prisión preventiva porque dicen que huiré, lo cual es absurdo, aquí tengo a toda mi familia. Me han embargo el patrimonio, no tengo dinero fuera. Lo tengo todo bloqueado”, aseguró en declaraciones a RAC1.

En este sentido, añadió que lleva dos años sin poder pagar “ni una barra de pan”. “Me lo han bloqueado todo. Lo tengo todo bloqueado, toda mi vida bloqueada, no sólo el dinero”, aportó al respecto.

Rosell aseguró estar “indignado” por su situación. “He pasado por todos los estadios; duda, sorpresa, y todavía hoy para mis abogados todo es surrealista. He batido el récord de prisión preventiva en España por un delito económico que no tiene ni perjudicado“, aportó.

Y es que aseguró que no pagó “ni una comisión, ni un euro”, a Ricardo Teixeira, expresidente de la federación brasileña de fútbol. “En el caso de que alguien interpretara que sí pagué, que repito que no es el caso, no hubiera pasado nada porque en Brasil no es ilegal”, aportó.

“Ninguno mejor que Messi”

Por otro lado, a nivel de actualidad deportiva, aseguró ver “muy bien” al Barça de Ernesto Valverde. “Pienso sinceramente que seguimos siendo los mejores y que el Madrid tendrá que hacer una gran inversión si no quiere quedarse atrás“, manifestó.

También tiene claro que no hay sustituto posible para Leo Messi, que sigue cogiendo tono físico tras unas molestias en el duelo ante el Valencia que le han venido lastrando. “Sustituir a Messi es imposible. No existe ningún jugador mejor que Messi. Es el mejor de la historia. No entiendo el debate que se genera siempre en este sentido”, apeló.

“En estos momentos hay dos posiciones en las que es urgente tener un segundo jugador; una es el lateral izquierdo y otra la de delantero centro. Añadiría que también necesitamos un lateral derecho potente”, argumentó Rosell, aunque la banda derecha esté cubierta por Sergi Roberto y Nelson Semedo, en un estado dulce de forma ambos.

En cuanto al ‘caso Abidal’ por un posible trasplante ilegal de hígado, cuando el ahora secretario técnico blaugrana era jugador y Rosell presidente del club, lo negó rotundamente. “Vaya animalada. Para resolverlo, sólo hace falta que venga el primo y enseñe la cicatriz”, aseguró, y es que fue el primo de Abidal quien le donó el órgano.

“Que citen a declarar a toda la gente que estaba en quirófano y que vieron que aquel día estaban el primo y Abidal. Lo que más siento es que pongan en duda el papel fundamental del que es, sin duda, el mejor sistema de trasplantes del mundo, que se hace en el Clínic”, manifestó.

No obstante, sí reconoció ser él quien hablaba con un interlocutor de nombre Juanjo que aseguraba haber comprado un hígado para Abidal. “Claro que soy yo el de la conversación. Pero escúchela bien, yo simplemente voy haciendo que ‘sí’ y me lo saco de encima cuando habla del tema, no le hago ni caso”, aportó. Además, opinó que Abidal no se “portó bien” con el FC Barcelona en el momento posterior al trasplante.