Valverde ha decidido dejar en el banquillo a Coutinho y apostar por Dembélé en el decisivo partido del Barcelona ante el Olympique de Lyon de ida de octavos de final de la Champions League.

El Barcelona se juega la Champions en Lyon y por ello Ernesto Valverde ha decidido apostar por su once de gala (con la ausencia de Arthur) en el duelo de ida de los octavos de final que se disputará ante el Olympique. En el once culé no estará un Coutinho que vuelve al banquillo en un partido importante.

Por ello, Dembélé será el tercer miembro de un tridente ofensivo que, como suele ser habitual, estará formado por un Leo Messi que tiene una cuenta pendiente con la competición y por Luis Suárez, que aún no se ha estrenado en la presente edición de la Champions League.

Por detrás de estos estará un centro del campo compuesto por los indiscutibles Busquets y Rakitic, y ante la ausencia de Arthur por lesión, en esta ocasión jugará Sergi Roberto dejando a Arturo Vidal en el banquillo.

En defensa también cabe destacar la presencia de Semedo en el lateral derecho. Piqué y Lenglet formarán la pareja de centrales mientras que Jordi Alba estará en la izquierda. Ter Stegen estará en la portería.