Sergio Busquets compareció en la rueda de prensa previa al Olympique de Lyon - Barcelona de la ida de los octavos de final de la Champions League. El mediocentro culé aseguró que los últimos pinchazos del equipo no se deben a que se estuvieran reservando para la máxima competición continental

“Esperamos al mejor Lyon. No perdieron ningún partido en la fase de grupos y tiene jugadores desequilibrantes y querrán ganar ante su afición”, comentó en la sala de prensa Sergio Busquets. “Las contras del Olympique nos preocupan. Hay que estar bien posicionados porque tienen jugadores rápidos”, añadió.

“Sabemos que es una competición diferente, lo que hemos hecho hasta ahora no cuenta ni en Liga ni en Champions. Estamos avisados de lo que ha pasado años atrás”, comentó el centrocampista del Barcelona. “Tenemos la ilusión de hacer un buen resultado”, dijo. “Tenemos que ser un equipo sólido en fase ofensiva y defensiva, tenemos que estar atentos”, agregó Busquets.

“Ganar fuera en Champions cuesta. Sabemos las estadísticas malas que tenemos en las últimas eliminatoria, pero están para romperlas”, dijo confiado de sacar un buen resultado. “Nuestros problemas en eliminatorias han sido a domicilio, tenemos que ser más sólidos y saber sufrir. Ser un equipo duro”, continuó explicando.

Respecto a la dura eliminación contra la Roma la temporada pasada, Busquets fue claro: “A todos nos dolió caer de esa manera la pasada temporada, pero no hay que obsesionarse. Una gran parte depende de nosotros para que no vuelva a pasar”.

“Nos hubiera gustado ganar todos los partidos, pero no ha podido ser. No nos estábamos reservando para la Champions”, aseguró. “Nadie los gana todos”, añadió. “No salimos contentos del partido ante el Valladolid, pero ganamos y no va a influir en nada en este partido”, dijo Busquets.

Sobre la renovación de Ernesto Valverde, Busquets se mostró encantado. “Estamos muy contentos con él. Supongo que la tranquilidad de haber renovado la tiene él. Si supiéramos que por la renovación vamos a ganar, lo renovaríamos antes de cada partido”, opinó.

Además, Busquets fue cuestionado por dos temas extrafutbolísticos. “No hemos hablado del partido de baloncesto, es otro deporte”, comentó sobre la polémica final de la Copa del Rey. Por otro lado, comentó que ha “entrado en las redes sociales porque los tiempos avanzan” y también “por la responsabilidad” que tiene en el Barcelona y la Selección.