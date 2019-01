Los tweets de Boateng que no gustarán a Leo Messi

Kevin Prince Boateng se convertirá en las próximas horas en futbolista del Barcelona hasta final de temporada. El ex de Milan o Las Palmas llegará cedido al vestuario azulgrana, donde coincidirá con Leo Messi, futbolista al que no considera el mejor del mundo, una línea que siguen todos los componentes de la entidad culé.

Y es que el delantero ghanés ha demostrado en varias ocasiones su preferencia por Cristiano Ronaldo antes que por Leo Messi. Tanto en entrevistas como en tuits, Kevin Prince Boateng siempre se ha rendido al luso. Por ejemplo, en el Mundial de Rusia, Cristiano Ronaldo hizo un hat trick en el España 3-3 Portugal, y el nuevo fichaje del Barcelona fue muy claro a la hora de dar su opinión sobre CR7: “The Best”.

Pero remontándonos más atrás en el tiempo, Kevin Prince Boateng deseó suerte a Cristiano Ronaldo a través de Twitter de cara al Balón de Oro 2013. “Buena suerte y espero que ganes el Balón de Oro”, escribió el ghanés. El galardón finalmente recaería en las manos del portugués.

En 2012, Boateng fue tajante también al dar su opinión. “Increíble, lo siento, pero para mí, Cristiano Ronaldo fue el mejor jugador de Europa”. Aquel día, Iniesta había sido nombrado como el mejor jugador del viejo continente en un sorteo de Champions League, una decisión que no gustó al futbolista ghanés.

Ahora queda por ver si seguirá pensando lo mismo en el Barcelona cuando se encuentre con Messi y se tenga que unir a la corriente que afirma que el delantero argentino es el mejor futbolista del mundo. Pase lo que pase, sin duda, estos tuits no habrán gustado al ’10’ culé.

Thanks to @Cristiano for the support…good luck and hope u win the Ballon D'or!!!

Unbelievable…I am sorry but for me RONALDO was the best player in europe…

— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) August 30, 2012