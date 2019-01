El independentista Marc Crosas carga contra Arbeloa: “Con lo que tú pegaste… Ten dignidad”

Marc Crosas, durante un encuentro amistoso con el Barcelona en 2008 (Getty)

El independentista y ex jugador del Barcelona, Marc Crosas, no tardó en reaccionar al mensaje de Álvaro Arbeloa en las redes sociales sobre la polémica por el VAR en el Camp Nou. El que fuera lateral del Real Madrid lamentó que el gol de Luis Suárez no fuera revisado por el VAR pese a que el delantero arrolló al portero del Leganés