Arbeloa explota contra el VAR tras lo del Camp Nou: “‘Todo OK, José Luis’ y se quedan tan tranquilos, oye”

Arbeloa se quejó en Twitter del VAR después de que éste no entrase a analizar la acción que protagonizaron Luis Suárez y Cuéllar

Álvaro Arbeloa estalló en Twitter tas la acción que protagonizaron Luis Suárez y Cuéllar en el segundo gol del Barcelona ante el Leganés. El delantero azulgrana golpeó al portero rival, pero Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro del partido, no señaló nada y el VAR no entró en la acción, lo que enfadó a los futbolistas pepineros y al ex madridista.

Nos las prometíamos muy felices con el VAR pero ni por esas. Les da igual. Pasamos de un ‘¿Qué más quieres que te de?’ a ‘Todo ok, José Luis’ y se quedan tan tranquilos, oye. — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) January 20, 2019

En Twitter, Arbeloa se quejó de que el árbitro no revisase una acción que es, como mínimo, muy polémica. “Nos las prometíamos muy felices con el VAR pero ni por esas. Les da igual. Pasamos de un ‘¿Qué más quieres que te dé?’ a ‘Todo ok, José Luis’ y se quedan tan tranquilos, oye“, escribió el que fuera defensor madridista.