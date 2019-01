El Barça presiona a la RFEF: “Sería gravísimo que se suspendiera el sorteo de Copa”

Josep Vives, portavoz del Barcelona, aseguró que le parecería gravísimo que se suspendiese el sorteo de la Copa del Rey y que pedirán explicaciones a la RFEF

Josep Vives, portavoz del Barcelona, habló ante los micrófonos de Catalunya Radio sobre la posible sanción a la que se podría enfrentar al conjunto azulgrana por la alineación indebida en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El directivo dio su opinión sobre cómo puede afectar la decisión que tome la juez única de Competición.

“Nos parecería gravísimo que, como medida cautelar, se suspendiera el sorteo. Los plazos son indispensables. Si no, no hay seguridad jurídica. El plazo es el que es, no es otro. Aplicar una medida cautelar en este escenario tendría que ser por un motivo que, ahora mismo, a nosotros se nos escapa absolutamente”, aseguró.

“La norma tiene una redacción francamente mejorable. Si fuese clara y fantástica, no tendríamos estas interpretaciones francamente rocambolescas. Por eso tenemos que ir al espíritu de la norma y saber qué es lo que pretendía y perseguía. En cualquier caso, pensamos que no ha habido ningún tipo de infracción, de irregularidad”, añadió.

Por otro lado, no quiere creer que haya una mano negra tras lo sucedido: “No queremos especular con eso. Si entrásemos, estaríamos haciendo un mal servicio a la institución. No es un discurso político. Es lo que hemos de decir y mantener, no podemos ponerlo todo en duda. Dicho esto, sí que estamos extrañados. Por todo: por el timing, el origen, por cómo se ha producido, por los canales por los que ha llegado esta información… Y tendremos que pedir explicaciones para saber el camino que ha seguido la RFEF. ¿Es verdad que gente de la RFEF ha ido hablando con los medios y ha ido dando explicaciones sobre una presunta infracción que ni siquiera ha llegado a la mesa? Hablando de manera simpática, es un poco esotérico”.