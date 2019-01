Valverde no descarta poner a Arturo Vidal ¡de delantero!

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha confirmado que se busca una salida para Munir, a poder ser en este mismo mercado de invierno, después de que el jugador y el club hayan tomado respectivamente sus decisiones respecto al futuro inmediato.

“En el tema de Munir el club ha tomado una decisión en ese sentido, sí”, aseguró en rueda de prensa en respuesta a si había instrucciones para que el delantero no jugara.

Pese a no querer entrar en una guerra dialéctica con el representante del jugador, tras hacer éste público que había directrices de Valverde para que Munir no jugara más, explicó su versión de la situación.

“No hablo aquí de agentes ni de nada por el estilo. Hablo con los jugadores y las conversaciones son privadas. Munir parece que ha tomado una decisión, el club también toma una al respecto, queremos una solución cuanto antes y si puede ser en este mercado mejor para todos”, argumentó.

“Hay una libertad para que cada jugador tome su destino, nada más. No tengo nada en contra de Munir, en absoluto. Es un jugador de la plantilla que siempre ha entrenado bien y no tengo más que añadir al respecto”, manifestó.

En caso de que Munir abandone la entidad en este invierno, abre las puertas a fichar un delantero. “Es algo que tenemos que valorar en función de cómo lo veamos. En las ventanas de los mercados tenemos que estar abiertos a todo, esto es un ejemplo”, señaló.

Ante la falta de efectivos en ataque, Ernesto Valverde no descarta utilizar a Arturo Vidal como delantero: “Es una posibilidad. No voy a negar que se me ha pasado por la cabeza. Arturo tiene ese impulso. Siempre llega al área. Es una opción”.