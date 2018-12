Los posibles rivales del Barcelona en el sorteo de octavos de la Champions League

Liverpool y United son los más fuertes, mientras que el schalke 04 sería el más factible en el sorteo de octavos de la Champions League Volverse a ver las caras con la Roma pondría un punto de morbo a la eliminatoria en el sorteo de octavos de la Champions League

El FC Barcelona será uno de los principales cocos del sorteo de octavos de la Champions League. El conjunto barcelonista terminó la primera fase como campeón, en un grupo en el que Tottenham e Inter de Milán amenazaban los intereses blaugranas para estar en las eliminatorias finales. En la siguiente ronda, en la que estarán los que a priori son los mejores 16 equipos del continente, habrá sobre todo dos rivales a evitar por los de Valverde.

Entre los ocho equipos que estarán en el segundo bombo del sorteo de octavos de la Champions League, los culés sólo podrán medirse a seis de ellos. El Barça no podrá enfrentarse al Tottenham ni al Atlético de Madrid, debido a que los londinenses fueron su rival en el grupo B y que los rojiblancos pertenecen al mismo país, siendo estas las dos condiciones que plantea la UEFA para evitar cruces en octavos. Los equipos que podrían visitar el Camp Nou en marzo podrían ser: Liverpool, Manchester United, Roma, Olympique de Lyon, Ajax y Schalke 04.

Liverpool

El actual subcampeón de la Champions League es el rival a evitar por cualquiera de los cabezas de serie. También por el Barcelona. La enorme presión que ejercen los de Klopp y el peligro que lleva el tridente ofensivo de los de Liverpool serán sus principales armas en la búsqueda de los cuartos de final. Además, el espacio a la espalda que pueden ofrecer los laterales barcelonistas pueden suponer un hándicap para los de Valverde, en caso de enfrentarse a los red.

Manchester United

El Barça es un equipo que acostumbra a dominar a su rival, pero si hay un conjunto que sufre poco sin balón, es el de Mourinho. Lo han demostrado, pues solo les bastaron cinco minutos de arreón y de acierto para ganar el partido ante la Juventus, que les sometió durante los primeros 85 minutos. Y tampoco es la primera vez que lo hacen. El United es uno de los claros candidatos a levantar la Champions, por calidad individual más que colectiva y, sobre todo, por creer firmemente en su propuesta y ser resolutivos.

Olympique de Lyon

El conjunto francés no debería ser un rival muy complicado para el Barcelona, aunque ya han demostrado poner en aprietos al Manchester City de Guardiola, que comparte una filosofía semejante a los azulgranas. Ante los ingleses sólo cedieron un empate en casa, ganando en Manchestee. La pérdida de calidad respecto al curso pasado, en el que fueron semifinalistas de la Europa League, es evidente por lo que no deberían ser un rival de los considerados cocos.

Roma

La Roma fue el verdugo de los de Valverde el pasado curso. Sin muchos cambios respecto al equipo que eliminó al Barça, este año no estám encadenando una buena racha de resultados. Además, no han mostrado un nivel muy fiable durante la primera fase. Los barcelonistas no deberían pasar apuros para superarles, aunque no se podrían confiar sino quieren terminar apeados como el pasado curso.

Ajax

Como todo Barça – Ajax, sería un duelo especial. Pese a que comparten esencia en el estilo, la calidad blaugrana está por encima. Pero el conjunto neerlandés cuenta con jóvenes y atrevidos talentos que ya han puesto contra las cuerdas a todo un Bayern de Múnich. Aún así, en condiciones normales no debería suponer un serio problema para el Barça.

Schalke 04

Los alemanes son la cenicienta de este bombo. Seguramente el rival deseado por todos los primeros. Encuadrados en un grupo sencillo han conseguido el pase pero no sin sufrimiento. Muy lejos de ser aquel equipo que en 2011 alcanzó las semifinales, los de Gelsenkirchen no deberían poner en cuestión la continuidad de los culés de cara a cuartos de final.