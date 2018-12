El Barça prepara una multa de más de 100.000 euros para Dembélé

Según informa, 'AS' el Barcelona ha multado con más de 100.000 euros a Dembélé

El Barcelona no está nada contento con Ousmane Dembélé, después de que el delantero llegara dos horas tarde al entrenamiento del pasado domingo. A su llegada la mayoría de compañeros ya habían terminado la sesión y se habían ido de la ciudad deportiva. Esta vez Valverde no ha decidido castigarle con dejarle fuera de la convocatoria para el siguiente partido, pero el club sí ha querido ponerle una sanción ejemplar para que esto no se vuelva a repetir.

Según cuenta el diario AS, el Barça ha multado a su jugador con más de 100.000 euros, “incluso podría duplicarse o triplicarse”, afirman. Sin embargo ese dato no se ha hecho ni se hará público, aunque la entidad azulgrana quieren ponerle un castigo ejemplar para que no se repita dos veces. El problema de Dembélé es que es reincidente, no aprende de sus errores. Hace un mes no se presentó en el entrenamiento y nadie conseguía localizarle.

Aquella falta le costó la convocatoria para el partido contra el Betis. Esta vez el Txingurri ha decidido incluirlo en la lista para enfrentarse al Tottenham debido a su gran rendimiento en el terreno de juego. Eso sí, según cuentan que el técnico estaba bastante enfadado el domingo al ver el retraso de su futbolista. De hecho en la rueda de prensa previa al choque de la Liga de Campeones en el Camp Nou reconoció que no sabía como explicarlo.

Intentó quitarle hierro al asunto para no echar más leña al fuego asegurando que eso “incluso me ha pasado a mí, pero no muchas veces”. Lo cierto es que el futbolista lleva dos faltas graves en un mes y eso mosquea mucho a Valverde y al club. De ahí que hayan querido imponerle esta sanción para que así ni Dembélé ni ningún jugador de la plantilla se les ocurra llegar tarde a un entrenamiento, y si lo hacen que sepan las consecuencias que eso va a tener.