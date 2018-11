Inter de Milán – Barcelona: Hora y dónde ver el partido de Champions League

El partido que enfrenta al Inter de Milán ante el Barcelona en la Champions League será el martes 6 de noviembre será a las 21:00 horas. Consulta aquí la hora y dónde poder ver el Inter de Milán - Barcelona que se disputa en el Giuseppe Meazza el martes 6 de noviembre.

Inter de Milán y Barcelona se miden este martes 6 de noviembre en el Estadio Giuseppe Meazza en la cuarta jornada de la UEFA Champions League. El Grupo B los tiene como puntales a ambos conjuntos, con los blaugranas liderando la tabla tras el enfrentamiento entre ellos la pasada jornada (2-0) y que mantuvo a los nerazzurris con esos seis puntos que portan en la tabla. El encuentro, que puede dejar sellado el pase a octavos de los culés, será a las 21:00 (una hora menos en Canarias), televisado por Movistar Liga de Campeones y contado minuto a minuto por la web de OKDIARIO. El silbato correrá a cuenta del polaco Szymon Marciniak.

El Barcelona se ha reencontrado a sí mismo en las últimas fechas y enlaza ya cinco partidos consecutivas sumando triunfos, superando así la baja sensible de Leo Messi. El conjunto culé se ha crecido ante la adversidad y no ha acusado en exceso la baja del argentino que, para sorpresa de todos, ha entrado en la convocatoria para el encuentro en Italia, pese a no tener aún el alta médica tras su lesión en el Sánchez Pizjuán.

Ernesto Valverde quiere tenerle en dinámica y no sería descabellado pensar en verle saltar sobre el verde, aunque no desde el inicio del partido. El once actual, sin el argentino, es con Rafinha en ese carril diestro. El resto, lo mejor. Ter Stegen bajo palos; Sergi Roberto, Lenglet, Piqué y Jordi Alba en la zaga; Busquets, Arthur y Rakitic en la medular; y Coutinho y Luis Suárez para completar el once.

De los últimos diez encuentros que ha disputado el Inter de Spalletti, el Barcelona ha sido el único capaz de pararle. Son nueve triunfos en los últimos diez encuentros para los nerazurris. Lazio (0-3) y Genoa (5-0) han sido los últimos en probar el torbellino de fútbol que está siendo el club milanista.

El once que saque hoy el Inter de Milán en el Giusseppe Meazza puede ser el siguiente: Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Nainggolan, Perisic; y Mauro Icardi. Este último, uno de los grandes peligros que tendrá en frente el Barcelona.