Messi ‘obliga’ a Cristiano a acudir a la gala del ‘The Best’

Aunque no está nominado al premio principal, Messi quiere normalizar las relaciones con la FIFA La presencia del argentino en la gala deja en una situación incómoda a Cristiano Ronaldo

Leo Messi ha confirmado que acudirá a la gala FIFA The Best el próximo lunes en Londres, pese a que no esté nominado al premio al jugador del año, al que sí optan Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. La presencia del argentino es cuanto menos llamativa por solamente estar nominado a dos categorías.

Messi optará al premio Puskas por un gol en el Mundial con la camiseta de Argentina frente a Nigeria y a estar en el Once ideal del año de la FIFA. La segunda empresa parece más que factible, aunque resulta llamativo que el mismísimo Leo acuda a hacerse una foto de caza menor.

Según ha podido saber OKDIARIO, la intención de Messi es acudir a la gala para dar ejemplo tras el desplante de Cristiano Ronaldo en la de la UEFA en Mónaco el pasado mes y, de paso, aplaudir a Luka Modric –máximo favorito al galardón–. Las relaciones entre el jugador y la FIFA no son las mejores tras el desplante del año pasado a esta gala por parte de todo el Barcelona –ni un representante acudió– y ahora Leo quiere normalizar la situación.

La presencia del capitán culé –quien ha pedido un permiso especial para el lunes y que acudirá sin nadie del club– deja en una situación incómoda a Cristiano Ronaldo. El portugués vacila sobre si acudir o no sabiendo que es bastante improbable que reciba el premio. El delantero de la Juventus, por si fuera poco, se encuentra muy molesto con la burocracia que maneja el fútbol tras ser expulsado de forma rigurosa en Mestalla en la última jornada de Champions League.

Messi, bajo el pretexto de normalizar sus relaciones con el máximo organismo del fútbol mundial, sabe que su presencia en los premios FIFA le abrirá la puerta en el futuro a decantar la balanza de su lado en cuanto a premios individuales frente a Cristiano Ronaldo. El argentino no tendrá reparos en aplaudir a los jugadores del Real Madrid, que serán los grandes protagonistas de la gala. Veremos si Cristiano lo hace tan fácilmente.