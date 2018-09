El Barcelona carga contra la FIFA por dejar a Messi fuera del ‘The Best’

La cuenta de Twitter en inglés del Barcelona ha puesto un polémico mensaje en el que se queja porque Leo Messi se ha quedado fuera del podio de los premios The Best.

“Ninguna duda para los aficionados del Barça”. Así iniciaba el Barcelona su publicación a través de su cuenta oficial de Twitter. Primer palo para la FIFA, tal como hiciera el Atlético después de que Antoine Griezmann también se quedase sin optar a ganar el premio The Best.

El club azulgrana se mostró aún más contundente en la siguiente frase. “Él es el mejor”, rezaba la publicación del conjunto azulgrana, que finalizaba con un “época”, junto a la fotografía de Leo Messi. Minutos después, la cuenta española del Barcelona retuiteó el mensaje para darle aún mayor difusión a lo que consideran una injusticia.

No doubt for Barça Fans.

He is the best.

Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 3, 2018