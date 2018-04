Roma – Barcelona, en directo: Champions League hoy

20:00. Ter Stegen reconoció en la rueda de prensa previa al Roma-Barcelona que el 4-1 que el conjunto azulgrana logró en la ida en el Camp Nou es difícil de superar.

19:55. Una de las dudas para este Roma-Barcelona era Busquets, que sufrió una fractura en el dedo y todavía tiene molestias en la zona. Sin embargo, el mediocentro va a arriesgar pese al resultado de la ida.

19:50. La alineación del Barcelona es la misma que Valverde sacó en la ida en el Camp Nou. Repite el técnico con ese doble lateral formado por Semedo y Sergi Roberto.

19:45. La Roma, por su parte, sale con: Alisson; Juan Jesus, Fazio, Manolas; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Schick y Dzeko.

19:40. ¡Ya conocemos el once del Barcelona! Valverde sale con: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi y Luis Suárez.

19:30. ¡BUENAS TARDES! El Barcelona busca el billete a semifinales de la Champions League en el Olímpico de Roma (20.45 horas/Antena 3). Los hombres de Ernesto Valverde tienen una ventaja de tres goles cosechada en el Camp Nou y en la capital italiana tratarán de hacer buena la renta para sellar su presencia en la siguiente ronda de la máxima competición europea.

Con la Liga en el bolsillo, los azulgranas se centran en la Champions. El máximo objetivo en estos momentos para la entidad catalana es poder aspirar a ganar el sexto entorchado continental a finales del mes de mayo en Kiev. Además, el Barcelona también trata de volver a pisar una ronda de semifinales que no alcanza desde el año 2015, cuando se terminarían proclamando campeones en Berlín frente a la Juventus.

La única duda de los de Valverde es la presencia de Sergio Busquets en el once inicial. El entrenador aseguró en rueda de prensa que “sigue con molestias” y Ter Stegen manifestó ante los medios que “ya veremos si puede jugar”. La realidad es que durante los 15 minutos abiertos a la prensa el mediocentro se ejercitó con normalidad junto al resto de sus compañeros, pero su presencia estará en el aire hasta última hora. El que sí estará sin duda será un Messi que llega en un excelente estado de forma al tramo final de la temporada.

Por otro lado, la Roma quiere hacer la machada ante el Barcelona. Es cierto que los italianos lo tienen francamente complicado ya que deberían ganar por tres goles a uno de los equipos más en forma del continente, pero junto a su público lo pelearán. Con la sensación de que el resultado del Camp Nou fue muy abultado saldrá el equipo romano para buscar una suerte que le fue esquiva hace una semana. Hay que recordar que se metieron dos goles en su propia portería y el árbitro no les señaló un claro penalti.

El FC Barcelona visita este martes a la AS Roma en el Stadio Olimpico de la capital italiana (20.45 horas/Antena 3 y TV3) en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con una clara y afortunada ventaja que defender, tras el 4-1 de la ida de en el Camp Nou, y la intención de no hacer cábalas ni especular sino de salir a ganar para hacer aflorar viejas glorias.

Los blaugranas conquistaron la ‘Champions’ de 2009 en el feudo romanista, superando al Manchester United, y repitieron visita hace dos temporadas en la fase de grupos con menos fortuna, recogiendo un empate (1-1) contra una Roma que para este martes necesita, quizá, un ‘milagro’ en forma de 3-0 o más para pasar a semifinales.

El técnico capitalino, Eusebio Di Francesco, hizo esa referencia divina en la previa del duelo pero aseguró que iría con todos sus efectivos a buscar esa remontada. La Roma, que tiene harto complicado estar en sus primeras semifinales de ‘Champions’, tendrá enfrente a un Barça que llega con mucha ventaja y que tiene el reto de volver a estar entre los cuatro mejores de Europa.

Pese a haber disputado once cuartos de final consecutivos, el Barça no acude a semifinales desde 2015, cuando conquistó su quinta Liga de Campeones. La ilusión, renovada, se convierte en exigencia casi entre el barcelonismo, que no obstante está convencida de que el trabajo está ya hecho por mucho que en la plantilla, y el propio Ernesto Valverde, lo nieguen.

Quizá por ese empate de su última visita a la Roma, o bien porque este equipo de Di Francesco es mucho más sólido atrás y tiene pólvora de sobras arriba, el Barça no se fía. Tuvo fortuna en la ida, con dos autogoles de los ‘giallorossi’ y alguna acción polémica en su área, motivos suficientes como para pensar en ganar en el Olimpico y no sufrir sorpresa alguna.

De hecho todavía no ha ganado el Barça en el Olimpico di Roma al equipo capitalino. Ese empate de hace dos campañas se suma a la derrota por 3-0 en la fase de grupos de la temporada 2001/02. Precisamente el resultado que necesitan ahora los italianos y que les daría el billete. El mismo que el Barça debe evitar que se repita.

Ir a la undécima semifinal de ‘Champions’ para el Barça pasa por salir airoso de Roma. Poner el marcador a cero y salir a buscar el triunfo. Esa es la idea de un Valverde que nunca ha llegado tan lejos al más alto nivel y que es el primero que quiere más y más. Con un grupo experto ya en cuanto a jugar estos partidos, su motivación podría ser uno de los nuevos aromas en la fragancia actual del equipo.

El Barça va por buen camino, con confianza e ilusión pero sin excesos. Por ello se prevén pocos cambios en el once inicial de Valverde más allá del obligado de Philippe Coutinho, no inscrito, y con la duda de un Sergio Busquets que sigue con molestias. Si el centrocampista entrena bien, podrá jugar. Si no, se le reservará para LaLiga Santander.

Más optimistas están en Roma, que de momento piensan en buscar este milagro contra el Barça antes de pensar en el decisivo derbi contra la Lazio del fin de semana, por el hecho de recuperar con plenas garantías a Radja Nainggolan, su faro. El belga aportará su entrega y su visión de juego para intentar asistir arriba a Edin Dzeko, si bien no podrá jugar Diego Perotti y Cengiz Ünder sigue siendo duda.