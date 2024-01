El Barcelona quiere a Tagliafico por Balde

El Barcelona sigue sondeando el mercado a la búsqueda de un jugador bueno, bonito y barato con el que reforzar la plantilla y el gran objetivo para esta ventana en Nicolás Tagliafico. Desde Argentina afirman que la entidad catalana ha tocado a la puerta del jugador para suplir a Balde, que se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una lesión en el duelo de Copa del Rey ante el Athletic Club.

El Barcelona tiene poco margen de fair play financiero pero la lesión de Alejandro Balde, que tendrá que pasar por el quirófano, le abre una pequeña ventana en este mercado de fichajes que finaliza este 31 de enero. El conjunto culé está sondeando la posibilidad de incorporar un lateral de aquí a final de temporada y por ello ha tocado la puerta de Nicolás Tagliafico.

Esta no es la primera vez que el lateral argentino suena para el Barcelona y representaría una opción low cost para reforzar una lateral zurdo que se ha quedado sin dueño ante la lesión del canterano culé. El reciente campeón del mundo con Argentina milita en el Olympique de Lyon con el que ha disputado 17 partidos en los que ha anotado un tanto y repartido una asistencia en lo que va de temporada.

Después de cuatro temporadas en el Ajax, equipo en el que se consagró en Europa y le hizo sonar para los grandes, en verano de 2022 puso rumbo a Lyon que pagó 4,2 millones por el campeón del mundo en Qatar. El lateral es un fijo en el equipo francés desde su llegada pero su traspaso no parece complicado en caso de llamada del Barcelona.

Según apunta desde Argentina el diario Olé, Betis, Villarreal y Galatasaray también siguen de cerca a un Tagliafico que escucharía primero la llamada de un Barcelona que tendrá que hacer ejercicios de ingeniería financiera para poder realizar un fichaje antes de este 31 de junio.

Balde, Tagliafico y el Barcelona

Alejandro Balde finalmente pasará por el quirófano en Finlandia después de la lesión muscular en el en el tendón del isquiotibial del muslo derecho que se produjo en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club. Después de varias reuniones con el club para seguir tratamiento conservador u operar, todas las partes de decantaron por la segunda opción y más teniendo en cuenta lo ocurrido recientemente con Ansu Fati.

Por ello, Balde estará de baja lo que resta de temporada y esto abre una puerta a que el Barcelona tenga riñón para poder afrontar una operación en las últimas horas de mercado. El club culé ha sondeado a Tagliafico, una opción económica y que podría encajar por la predisposición del jugador, que en el pasado ya fue relacionado con el conjunto culé.

Incluso el propio futbolista reconoció tenerlo hecho en su día con los catalanes. «En el último mercado de invierno lo teníamos cerrado con el club. Faltaba que los dos clubes se pusieran de acuerdo entre ellos y no se dio. El Ajax no sé si quería 4 o 5 millones de euros por un traspaso, y el Barça quería una cesión con opción de compra, pero mi club no estaba dispuesto. Los mercados de invierno son cortos y complicados. Ahora por lo qué sé no ha habido contacto para verano», afirmó ante la prensa de Barcelona.