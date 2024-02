El Barcelona no descarta a Xavi para la próxima temporada

El futuro de Xavi Hernández al frente del Barcelona parece que no está todavía resuelto. Bien es cierto que el entrenador español comunicó su marcha en rueda de prensa el pasado 27 de enero tras la derrota del conjunto azulgrana ante el Villarreal en Montjuic por 3-5, pero ahora la Junta Directiva liderada por Deco y Laporta no niegan que el técnico pueda continuar el próximo año y acabar su contrato, que expira en 2025.

Pero la búsqueda del nuevo entrenador no es tarea fácil. Aunque el Barcelona no va a tener que pagar ningún finiquito por Xavi, la delicada situación financiera del club hace que no puedan fichar a un gran entrenador o, mejor dicho, pagar la cláusula de rescisión que le libere de su club. Uno de ellos es, por ejemplo, Roberto de Zerbi por el que tendrían que pagar al Brighton unos 15 millones de euros.

Y es que en las últimas horas ha salido una información que apunta a que Joan Laporta le ha pedido informalmente a Xavi Hernández que continúe como entrenador la próxima temporada como muestra de la confianza que tienen en él y por, lo que la Junta Directiva considera, los buenos resultados en este presente curso.

«Aún es pronto para decidir», dice Deco en una entrevista para Cataluña Radio. «Si algo cambia, no diré que no podemos plantearlo. No tenemos nada contra él. No es una decisión que haya tomado el club o la dirección deportiva. De momento, no hay esa posibilidad. Si pasa, ya lo discutiremos en su momento».

Con estas palabras, Deco deja claro que el futuro entrenador todavía no está en sus planes, pero tampoco descarta a Xavi para que continúe hasta la finalización de su contrato. El diario Sport ha informado en la mañana de este miércoles que, tanto el presidente azulgrana como Rafa Yuste, estarían dispuestos a que continúe una temporada más.

Xavi tiene las puertas abiertas

Cabe destacar que no todo el mundo dentro del Barcelona tiene la misma opinión de que Xavi continúe la próxima temporada como entrenador azulgrana, pero las voces más autorizadas como lo son Rafa Yuste y Joan Laporta sí están por la labor de darle al técnico español la tranquilidad de poder continuar si este así lo desea. Y uno de los factores por los que las altas esferas del club han planteado esta posibilidad es por la gran dificultad que están encontrando a la hora de encontrar un sustituto.

Otro de los motivos por los que Joan Laporta y su Directiva valoran seriamente la continuidad de Xavi es por el gran trabajo que viene realizando esta temporada. Además, el técnico español ha logrado crear un gran vínculo entre jugadores y staff. De hecho, todo lo que llega de dentro es la gran sintonía que existen entre todos dentro del vestuario y la gran capacidad que han tenido de aislarse de todas las críticas que han venido desde fuera.