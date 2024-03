Barcelona-Mallorca: la Liga antes que la Champions

Barcelona y Mallorca se dan cita este viernes a las 21:00 horas de la noche en Montjuic en el partido inaugural de la jornada 28. Azulgranas y bermellones se ven las caras antes del fin de semana gracias al favor que le ha hecho Javier Tebas a los locales antes del choque de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Nápoles. La Liga antes que la máxima competición europea, pero los de Xavi Hernández deben sumar los tres puntos para adelantar al Girona y seguir en la lucha con el Real Madrid.

Ya lo dijo Xavi Hernández en rueda de prensa este jueves: «Hasta que matemáticamente no se pueda, seguiremos creyendo. El otro día tuvimos la oportunidad y fue una pena, pero mañana tenemos otra de ponernos segundos y presionar al primero». El técnico español volvió a reiterar que están inmersos en plena lucha por el campeonato: «La Liga no está perdida. En San Mamés perdimos una oportunidad, pero mañana podemos volver a meter presión. Tenemos que centrarnos en mañana y ya después en el martes».

Y es que el Barcelona tiene delante al recién clasificado a la final de la Copa del Rey. Contra todo pronóstico y siendo la gran sorpresa del torneo, el Mallorca se presentará en Montjuic en el mejor momento de la temporada. De hecho, fue la pasada semana cuando dejó al Girona prácticamente fuera de la pelea por la Liga con el Real Madrid. Por ello, el equipo bermellón tratará de hacer lo propio con el conjunto azulgrana y dar prácticamente por sentenciado el campeonato.

Pero los de Xavi Hernández, quieran o no reconocerlo, tendrán la vista puesta en el partido del martes ante el Nápoles. El partido de ida en Italia donde acabó 1-1 provoca que la eliminatoria se juegue en Montjuic. Pero el técnico español tampoco podrá rotar por el gran número de lesionados que acumula la plantilla. A las bajas de larga duración ya sabidas de Gavi y Alejandro Balde se han unido recientemente la de Pedri y De Jong, además de Ferran Torres. Además, Ronald Araujo tampoco podrá estar por sanción.

Un Mallorca motivado

El Mallorca visita Barcelona con su particular lucha por la permanencia. Después de la clasificación a la final de la Copa del Rey donde supuso un hito en la isla, los de Javier Aguirre dejan aparcada esta competición hasta el próximo 6 de abril y es turno de seguir alejándose del Almería, Granada y Cádiz. «Difícilmente me aventuro y no me aventuraré a decir nada (sobre los puntos que necesitan para salvarse) porque he visto cosas en el fútbol increíbles, por lo que prefiero seguir siendo cauto al respecto», dijo el técnico mexicano.

El Mallorca no conoce la victoria en campo azulgrana desde hace casi 16 años. Exactamente desde el 11 de mayo de 2008. Por aquel entonces, el equipo bermellón contaba en sus filas con jugadores como Dani Güiza, Borja Valero o Webó. No ha llovido casi.

Sobre que partido espera entre el Barcelona y el Mallorca, Aguirre cree que no tendrá nada que ver que al de la ida: «Bastante diferente al de la primera vuelta en Palma donde nos adelantamos dos veces y ellos fueron a remolque hasta empatar, y ahora llegamos de manera distinta. No obstante no debemos caer en excesos de confianza, será difícil, pero saldremos a competir como lo hacemos siempre y si por ahí hay suerte seguiremos sumando y si no, seguiremos haciendo números».