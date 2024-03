Por esto se hecho viral Raphinha en la foto oficial del Barcelona de esta temporada

Hasta 32 personas lucen y posan en la foto oficial del Barcelona de esta temporada 23/24. Una treintena de culés que conforman la imagen de familia de esta campaña en la que no faltó en el centro de la misma el presidente Joan Laporta ni Xavi Hernández, su hermano Óscar y Sergio Alegre representando al cuerpo técnico y el resto fueron futbolistas, con varios jóvenes de La Masía. Pero lo que llamó especialmente la atención y que está siendo viral en las redes sociales es la pose de Raphinha en la foto oficial del Barcelona.

La imagen, realizada el pasado miércoles en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, es un clásico de todos los años y es siempre analizada al detalle. En esta ocasión, todos han reparado en lo mismo y han aplaudido el gesto y guiño de Raphinha, continuista y que parece haberse aprendido algunas de las tradiciones del conjunto culé. Pese a que la tónica habitual dellos futbolistas que posan sentados es la de apoyar sus manos sobre sus rodillas, Raphinha tenía otro plan para la foto oficial del Barcelona.

Muy atento con seguir con las tradiciones, Raphinha. pic.twitter.com/YAoyGWXNEs — ïgor 🦈SZN (@igorsito30) March 6, 2024

Al igual que lo hizo en su día Ronaldinho, comenzando la tradición, luego se unió Neymar y también siguió con la tradición Gerard Piqué, Raphinha sigue el legado de otros brasileños y del excapitán culé colocando sus manos de una forma particular, con los pulgares juntos y el resto de dedos apilados formando un pequeño espacio entre sus manos, algo que ya hicieron en el pasado los futbolistas mencionados y que ha sido tendencia en las redes, llamando la atención de los más curiosos.

«Muy atento Raphinha con seguir con las tradiciones», «Grande Raphinha siguiendo las tradiciones» o «La tradición continúa», son algunos de los mensajes que se pueden leer al respecto de los usuarios.

En la foto oficial se puede ver a todos los protagonistas del primer equipo blaugrana, no faltó ninguno para la instantánea aunque se pueda apreciar que no lo pasaron bien: ceños fruncidos y mala cara por el fuerte sol que tenía al frente. Pese a sus recientes lesiones, Pedri González y Frenkie de Jong no se perdieron la foto, tampoco Gavi que sigue con su recuperación.

Entre los jóvenes, además de Fermín que es ya a todos los efectos futbolista del primer equipo, destacaron los más protagonistas en estos momentos con ficha del filial como son Lamine Yamal y Pau Cubarsí, también Héctor Fort u otros que se han dejado ver en algún momento como Marc Guiu o Marc Casadó, así como los porteros Diego Kochen y Ander Astralaga, sin oportunidades hasta la fecha.

También ha llamado la atención de muchos de la foto oficial del Barcelona, muy comentada en redes, el poco espacio que han parecido tener los futbolistas a los que le tocó ir sentados, especialmente a algunos de los más jóvenes como Pedri y Gavi, que parecen estar aplastados por sus compañeros. Abajo en el centro de todos, los capitanes del equipo: Marc-André Ter Stegen, Sergi Roberto, De Jong y Ronald Araujo.