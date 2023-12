En el Barcelona creen que un asistente de Sánchez Martínez les espió en el vestuario

El partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid no estuvo exento de polémica sólo durante los 90 minutos, sino también en los instantes posteriores, ya con el encuentro cayendo del lado de los culés. Desde la entidad culé se vierte una acusación importante con respecto al cuadro arbitral que lideró Sánchez Martínez este pasado domingo: uno de sus estuvo espiándoles en el vestuario.

El Barcelona ha puesto el foco en uno de los asistentes de Sánchez Martínez, concretamente en Raúl Cabañero, al que señalan como ‘espía’ durante el descanso y tras el pitido final, acercándose al vestuario culé presuntamente para escuchar qué se decía sobre las decisiones arbitrales tomadas por éste y en primer lugar por Sánchez Martínez.

El malestar y mosqueo del Barça llega especialmente por lo sucedido con el pitido final, momento en el que los jugadores del primer equipo se encontraban celebrando el trabajado triunfo ante los colchoneros por 1-0, con tanto de Joao Félix, cuando cuerpo técnico y demás trabajadores tomaban rumbo al vestuario. Fue entonces cuando uno de estos lanzó algún grito de reproche o queja por las decisiones tomadas por el cuerpo arbitral, momento en el que, según el Barcelona, se acercó Cabañero «a ver si escuchaba algo».

Según informó Marca, fue el responsable de prensa culé, Edu Polo, el que se encontró con Cabañero en la puerta del vestuario de los hombres de Xavi Hernández, el cual pregunta al asistente qué hacía ahí, cuando éste responde: «Mi trabajo». Cabañero pide identificación a Polo, y hace lo propio a través de su pinganillo con Sánchez Martínez.

Es en ese momento cuando tanto el técnico culé como sus jugadores regresan a la zona de vestuario tras celebrar el triunfo, cuando Sánchez Martínez pide a Xavi que identifique al responsable de prensa del Barcelona, a lo que este responde que «por supuesto». Es ahí cuando el arbitro principal pide «diálogo» entre las partes para que la situación no se descontrole, aunque es evidente que es una situación que no gustó un pelo en el seno blaugrana.

De hecho, en el acta del partido Sánchez Martínez recoge lo sucedido así: «Una vez finalizado el partido y en el túnel del vestuario, una persona identificada por el club local como D. Eduard Polo, jefe de prensa del staff técnico, se dirigió al asistente 1, de forma desafiante, en los siguientes términos: ‘¿Tú, qué haces aquí?’», aunque desde el club culé se apunta que fue en la puerta del vestuario local.

Es por esto por lo que desde el Barça se piensa y se transmite que Cabañero estaba en el vestuario culé para escuchar algo inoportuno por parte del equipo blaugrana. Pero la situación no comenzó ahí, ya en el descanso, Cabañero protagoniza otra situación extraña: éste entra en el vestuario culé para hacer la pertinente revisión de vestimenta de los jugadores, algo que siempre se hace por protocolo fuera, y no en el interior, por parte del delegado de campo. De hecho el servicio de seguridad culé tuvo que echarle de la sala señalándole que no podía entrar en el vestuario.