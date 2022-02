Pasan las fechas y lo que parecía anecdótico se va volviendo más real y consolidado. A 17 de febrero de 2022, Barcelona y Atlético no pueden dar por segura su participación en la próxima edición de la Champions League. Equipos como el Betis, la Real o Villarreal les acechan en la lucha por la tercera y la cuarta plaza. Probablemente los mayores presupuestos y experiencia en la alta competición se impondrán, peor en las directivas de ambos clubes seguramente empezarán a diseñar planes en caso de quedar fuera de la máxima competición.

El coste deportivo en el hipotético caso de quedar fuera de Champions todos lo podemos tener claro. Caída de prestigio, menor poder de atracción para nuevos jugadores, dudas sobre el proyecto, etc. A uno le cuesta imaginar un sorteo de Champions en agosto con cualquiera de estos equipos ausentes. El Barça lleva 13 años seguidos clasificándose y el Atleti desde la llegada del Cholo Simeone se ha convertido en un fijo al comienzo de cada temporada. Salir un año de esta competición no le excluye a un club de la jerarquía europea, pero sin duda evidenciaría que el equipo no estaría a la altura de las expectativas propias de la institución.

Siendo grave el impacto deportivo, quizás lo sería más el económico. La Champions League se ha convertido en una partida imprescindible dentro del presupuesto de los clubes habituados a jugarla. Para el Sevilla disputar varias temporadas seguidas la Champions ha supuesto un cambio de paradigma igual que para el Valencia dejar de jugarla. Cada club que participa en la misma se asegura una importante cantidad de dinero por la mera presencia en la Orejona. Los derechos de televisión y premios garantizados supone un pico muy relevante. Más para clubes que, como el Barça y el Atleti, atraviesan momentos de tensión económica.

El Barça ha perdido 600 millones

Cabe recordar que el Barça ha perdido casi 600 millones de euros en dos temporadas y que renunció a Messi por causas económicas. Por su parte el Atleti ha precisado de ampliaciones de capital para irse reponiendo. Este verano, consciente de estar ante una ventana de poder ganar títulos, el conjunto colchonero ha apostado muy fuerte por reforzar su plantilla. Perder unos 60, 80 millones de la Champions supondría automáticamente tener que dar salidas a ciertos activos para poder reequilibrar las cuentas.

El caso del Barça también es claro. Toda recuperación deportiva pasa por seguir en la senda de la recuperación económica. Para poder atraer a los jugadores que quiere tener el Barça, antes deberá igualar sus ingresos y gastos de manera recurrente. Una merma en los ingresos derivada de la no clasificación a Champions obligaría a retrasar el proceso de recuperación y por tanto a seguir apostando por un año de transición deportiva. Seguro que Laporta todavía ni se lo quiere plantear. Más teniendo en cuenta que por fin el Barça se encuentra en puestos de Champions mientras su competencia no muestra una mínima regularidad en sus resultados, pero si acabada la Liga salta la sorpresa, saltarán también por lo aires muchos de sus planes.