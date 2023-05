El Barça está obligado este verano a acudir al mercado en busca de una alternativa para el lateral diestro. Así es tras el pulso que acaba de iniciar Jules Koundé en el Camp Nou, manifestando a Xavi Hernández que no desea seguir teniendo minutos como lateral diestro y que espera que su condición cambie esta próxima temporada y regreso al puesto de central como se le aseguró en el momento de su fichaje. Incluso está dispuesto a salir del club.

Es por eso que el Barça, más allá de sus objetivos a corto plazo que pasan por el fichaje de Leo Messi y el recambio de un Sergio Busquets que dice adiós tras media vida en el club y deja huérfano el pivote, está ya manos a la obra con la búsqueda de un lateral diestro que encaje en las pretensiones de Xavi para esa demarcación.

El pulso de Koundé trastoca los planes, que no pasaban por un fichaje inminente para esa posición contando con el excepcional rendimiento que ha dado este curso el francés. Pero el galo llegó como central de jerarquía y quiere que se cumpla esa premisa, de no ser así está dispuesto a hacer las maletas para jugar allí donde le quieran como defensa central.

En ese peinado inicial del mercado de la secretaría técnica culé aparecen varios nombres. Uno de ellos viene sonando desde hace tiempo, especialmente el pasado enero cuando se dio salida a Héctor Bellerín tras no cumplir las expectativas. Hablamos del argentino Juan Foyth, muy del gusto de Xavi, al que ya se tanteó hace meses, aunque con el Villarreal impenetrable en las negociaciones por reducir su precio. Los amarillos le tasaron en 40 millones de euros y eso le aleja del Camp Nou.

Otro nombre que está encima de la mesa es el de Joao Cancelo, como publica Mundo Deportivo, que está en el mercado también. El jugador del Manchester City, cedido en el Bayern de Múnich, no seguirá en Alemania y se abre una posibilidad para los culés. Lo tasaron en 70 kilos y los bávaros no van a pagar tanto por él. Es sin duda la opción más exigente y contrastada de los nombres que trascienden para el lateral diestro culé.

Hay otros tres nombres más encima de la mesa aunque de un perfil diferente. Uno de ellos es el belga Thomas Meunier, actualmente en el Borussia Dortmund y con una temporada dura debido a lesiones, su valor de mercado es de 6,5 millones de euros a sus 31 años. Otro que está en el foco es Diogo Dalot, el portugués del Manchester United, tasado en 35 millones y con contrato hasta 2024. Por último, el marroquí Noussair Mazraoui, que juega en el Bayern de Múnich y está tasado en 28 kilos, con contrato hasta 2026.

Cabe recordar que Xavi recupera este verano a Sergiño Dest, cedido al Milan el pasado septiembre pero que no ha cuajado con los rossoneros. Tenía una opción de compra de 20 millones que dado su rendimiento y escaso minutaje quedan lejos de ajustarse a su precio. El egarense no cuenta con él al igual que no contó su figura esta temporada.