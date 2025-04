El Barça llega a la final de Copa con la gasolina justa

El Barça llegará a la final de la Copa del Rey del próximo sábado en Sevilla con la gasolina justa. Hansi Flick tuvo que tirar de bastantes rotaciones contra el Mallorca en Liga para poder darle descanso a muchos de sus titulares. El equipo blaugrana ha notado el cansancio en sus últimos partidos y llega a este tramo decisivo de la temporada con las piernas al límite.

Más cansado que nunca. Así está el Barcelona en estos momentos de la temporada. El equipo culé, que durante gran parte de la temporada ha logrado arrasar a sus rivales y ha exhibido un gran físico, ahora sufre mucho más con cada kilómetro recorrido. Los partidos pesan y la temporada se está haciendo larga, vivo en todas las competiciones.

Hansi Flick demostró ante el Mallorca que su cabeza también estaba en la final de la Copa del Rey del próximo sábado en La Cartuja contra el Real Madrid. Sabe que su equipo anda justo de piernas y decidió dar muchos descansos. Hasta seis titulares que apuntan a salir de inicio en la final fueron suplentes el pasado martes: Cubarsí, De Jong, Koundé, Fermín, Gerard Martín y Raphinha.

No se lo pensó ni dos veces con las rotaciones Hansi Flick. Dos de ellos, Cubarsí y Koundé, no llegaron ni siquiera a tener minutos. El francés, además, no disputó minutos por primera vez en toda la temporada. El resto tuvo minutos para no perder el ritmo. Además, durante el partido, el técnico alemán quitó a Dani Olmo en el 62, Ferran Torres en el 77 y Lamine Yamal en el 86.

El Barça nota el cansancio

Contra el Mallorca lo demostró en la segunda mitad, pero el Barcelona lleva varios partidos demostrando que las piernas le comienzan a pesar en este tramo de temporada. Vimos contra el cuadro balear, en el primer tiempo, un equipo culé mucho más fresco gracias a los cambios en el once. Seis cambios son muchos cambios. Pero el equipo titular llega mucho más cansado. Se vio en Dortmund y Leganés, y también el pasado fin de semana contra el Celta.

Además de ese cansancio, el Barcelona no podrá contar este sábado en Sevilla con dos piezas claves en su once titular. Alejandro Balde cayó lesionado en Leganés y Robert Lewandowski contra el Celta. Dos jugadores que serán sustituidos por Gerard Martín y Ferran Torres en La Cartuja.

Un Barcelona que llegará con la gasolina justa a la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Nada tiene que ver este equipo en lo físico con aquel Barça de hace unos meses que arrasaba a sus rivales. El mismo que le metió cinco a los blancos en la final de la Supercopa de España y cuatro en el Clásico liguero del Bernabéu. En lo físico nada tiene que ver. Ahora sufre mucho más y sobre todo lo pasa mal a la espalda de su defensa. La gasolina del equipo catalán llega justa al momento más importante de la temporada y el primer gran título se decide en tres días.