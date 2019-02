El Real Madrid aumenta su enfado con la ACB tras la sanción a Reyes y Campazzo

El Real Madrid mantiene su enfado con la ACB después de la confirmación de la sanción a Reyes y Campazzo. Aunque leve y únicamente de carácter económico, el castigo a los jugadores madridistas ha llegado antes de que se tomen medidas hacia los árbitros de la final de Copa del Rey

La ACB ha querido sentar un precedente positivo en la turbulenta relación con el Madrid, pero el cisma entre el organismo regulador de la competición española y el vigente campeón de la Liga Endesa es demasiado grande como para reducirse por una decisión. El Real Madrid sigue en pie de guerra con la competición y la leve sanción recibida por Felipe Reyes y Facundo Campazzo protagoniza el último capítulo de una relación que explotó el pasado domingo después de la final de la Copa del Rey.

Después de retirar las licencias de Reyes y Campazzo por sus comentarios hacia los árbitros tras la final de Copa, el juez de competición de la Federación decidió no sancionar a los jugadores del Real Madrid con partidos de suspensión, y sí dejar la cosa en una multa de 1.000 euros a cada jugador, siendo estos aptos para jugar este fin de semana en Liga Endesa.

La sanción, que podría considerarse en el Real Madrid como un buen gesto por parte de la ACB, no ha hecho sino acrecentar el enfado del equipo madridista. En el club valoran la decisión de competición como un intento de suavizar las cosas que llega tarde, y que para nada tapa lo verdaderamente importante. Mientras Reyes y Campazzo sí han sido juzgados y sancionados, la ACB aún no ha apartado a los tres árbitros de la final de Copa a pesar de sus errores flagrantes y de gravedad extrema, en el caso de la jugada decisiva del partido.

La opinión del Real Madrid no ha cambiado un ápice desde el polémico partido. En el club blanco siguen buscando vías para una salida de la competición, ya sea a corto, medio o largo plazo, y el modus operandi de la ACB no favorece a que la situación se tranquilice. Aún no hay culpables del grave error que apartó a los blancos de la Copa del Rey, y mientras eso no pase,

Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de Euroliga que mide este viernes al Madrid con el Bayern de Munich, y habló sobre la polémica de los árbitros y la situación del club con respecto a la ACB. “La última jugada no fue un error humano, no se usaron todos los recursos al alcance y la ACB no nos ha dado ninguna explicación”, afirmó.