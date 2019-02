Los árbitros perjudicaron gravemente al Real Madrid en los instantes finales de la final de la Copa del Rey. No señalar cinco segundos de Tomic en la acción previa a la falta de Randolph a Singleton, no pitaron técnica al banquillo del Barça por saltar a la pista y Kuric acortó por fuera de la pista para recibir en la última jugada

La épica final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona terminó empañada por la polémica arbitral en los últimos instantes. Una falta de Randolph sobre Singleton que los colegiados no señalaron y posteriormente la acción que decidió el partido. Los árbitros dieron por válida la canasta del Barça después de que Randolph cogiera el rebote de manera legal. Esas son las dos jugadas que están en boca de todos ahora mismo, pero hay otras tres que se han pasado por alto y perjudicaron a los de Laso.

Previo a la jugada de Anthony Randolph con Chris Singleton, Ante Tomic tarda más de cinco segundos en sacar de fondo. El reglamento dice que el jugador tiene cinco segundos para pasar la pelota y el croata tardó casi seis segundos en dar la asistencia al ala-pívot, que después sería objeto de falta por parte del madridista. Lo cierto es que esa acción no habría tenido lugar si los árbitros pitan los cinco segundos de Tomic.

Si llegan a señalar la ilegalidad del pívot azulgrana, el Madrid habría dispuesto de bola para empatar el partido a 92 o ponerse por delante en caso de anotar un triple. El resultado en ese momento era de 90-92 para los de Pesic. Aunque los colegiados pocas veces señalan los cinco segundos, tiene que ser bastante exagerado para que lo piten. Eso no quita que sea ilegal y, por tanto, debió haber sido posesión para los anfitriones de la Copa.

La polémica no acaba aquí. En Barcelona se quejan de la falta clara de Randolph, pero queda demostrado que eso no habría sucedido si se señalan los cinco segundos de Tomic. Pero esa no fue la única vez que los colegiados perjudicaron al Real Madrid en esos polémicos últimos 15 segundos de la prórroga.

Técnica no pitada al banquillo del Barça

En la última acción del choque, cuando los árbitros, después de ver el instant replay, dan por buena la canasta del croata y los jugadores del banquillo azulgrana saltan a la pista para celebrar el título cuando todavía restaba algo más de un segundo para que se acabara la final de la Copa del Rey 2019. Por tanto los árbitros debieron pitar técnica al banquillo del Barcelona por saltar al campo cuando todavía no había terminado el encuentro.

Si pitan la técnica el Madrid tenía dos tiros libres, ya que es a un jugador de banquillo no de los que están en pista. Además sería posesión para el conjunto de Pablo Laso a falta de poco más de un segundo para la conclusión del duelo. Es decir si anotaban los dos tiros libres se ponían uno arriba (94-93) y por tanto habría sido la sentencia teniendo en cuenta el poco tiempo que quedaba.

Todavía hay una tercera acción que los colegiados pasan por alto y que perjudica al Real Madrid. Ocurre justo en la última jugada del partido, la que acaba con rebote de Randolph y los árbitros dan canasta de Tomic. Saca Pangos de banda, Kyle Kuric tiene problemas para superar su marca e ir a recibir tras la buena ayuda de Ayón, por lo que decide acortar por fuera del campo para que el base le diera el balón y dársela al pívot croata en el poste bajo. Eso que hizo el estadounidense es completamente ilegal y, por tanto, se debió anular la jugada.